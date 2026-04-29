आमदारकीसाठी शिंदेंसोबत जाण्याइतका मी नालायक नाही, संधी दिली तर...; विधानपरिषद अन् विलीनीकरणावर बच्चू कडूंनी स्पष्ट केली भूमिका

विधानपरिषदेत रिक्त झालेल्या ९ जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. यामध्ये शिवसेनेच्या कोट्यात दोन जागा आहेत. यापैकी एका जागेवर बच्चू कडूंना संधी देण्याची तयारी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर बच्चू कडू त्यांचा पक्ष शिवसेना शिंदे गटात विलीन कऱणार असल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. मात्र बच्चू कडू यांनी विलीनकरणाचा मुद्दा फेटाळून लावला आहे. आमदारकीसाठी शिंदेसोबत जाण्याइतका बच्चू कडू नालायक नाही अशी प्रतिक्रिया बच्चू कडू यांनी दिलीय. Bachchu Kadu clarified his stand on Vidhan Parishad and merger talks..बच्चू कडू म्हणाले की, मला याआधी मंत्रीपद घेता आलं असतं. मात्र दिव्यांग मंत्रालय भेटलं समजून कामाला लागलो. कर्जमाफीच्या बैठकीत एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे घोषणा झाली. त्या घोषणेतूनच आम्हाला आंदोलनाला यश मिळालं. शिंदे साहेबांची भूमिका महत्त्वाची राहिली. शब्दाचा पक्का माणूस म्हणून शिंदे साहेबांकडे पाहिलं जातं..Vidhan Parishad शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात फडणवीसांचे हुकमी एक्के, भाजपचा ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न.बच्चू कडूंची विधानपरिषदेवर वर्णी लागणार, विधान परिषदेवर आमदार होणार अशा चर्चा होत आहेत. या चर्चांबाबत विचारले असता बच्चू कडू म्हणाले की, मी शेतकरी शेतमजूरांचा आवाज उठवणारा माणूस आहे. शिंदे साहेबांनी हा निर्णय घेतला तर शेतकऱ्यांचा सन्मान होईल. जाती धर्माच्या नावावर लोक मेंढरासारखे जातात. आमदारकीसाठी जाणार नाही. तर आमचे काही मुद्दे आहेत. दिव्यांगांचे प्रश्न आहेत. त्यांची कर्जमाफी आहेत. इतर काही प्रश्न आहेत. मेळघाटाचे प्रश्न आहेत. शकुंतला एक्सप्रेसचा प्रश्न आहे. द्राक्ष, कांदा उत्पादकांच्या समस्या आहेत..पदासोबत युती करणारे आम्ही नाही. इतर पक्ष करतात युती. निवडणुका आल्या की युत्या होतात. मुद्दा घेऊनच आम्ही पुढे पावलं टाकू, विलीनकरणाच्या बातम्या वाचल्या. खरंतर मी शिवसैनिकच होतो, शिवसेनेतून दुसऱ्या पक्षात गेलो नाही. प्रहार सुरू केली. पाठिंबा देतो म्हटलं तरी घेतला नाही. २५ वर्षे तटस्थ भूमिका घेतली. खासदारकी द्या युती करा असं म्हटलं नाही. जनतेसोबत काम केलं पाहिजे. सामान्य माणसाचा भिडू कोण असेल तर बच्चू कडू असा नारा तयार झालाय. विचारातून संघटना मोठी केलीय असंही बच्चू कडू म्हणाले.जनतेपर्यंत जाणारा माणूस नेत्यापर्यंत का जातोय. याचं कारण जनताच आहे. आमदारकीसाठी शिंदेंसोबत जाण्याइतका मी नालायक नाही. शिंदेंनी संधी दिली तर शिंदेंचा पाईक होईन. पण विधानपरिषदेत शिंदेंचा पाईक म्हणून जाणार नाही असंही बच्चू कडू यांनी स्पष्ट केलं.