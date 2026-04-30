बच्चू कडू शिवसेनेत प्रवेश करणार? विधानपरिषदेचा अर्ज भरण्याची शक्यता

माजी मंत्री बच्चू कडू यांचा प्रहार पक्ष शिवसेनेत विलीन करण्याच्या चर्चा सध्या रंगल्या आहेत. शिवसेनेकडून विधानपरिषदेवर बच्चू कडू यांना संधी दिली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी भेट झाल्याच्या चर्चाही बच्चू कडू यांनी फेटाळून लावली आहे. तर दुसरीकडे आज एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार असल्याचं सांगितलं. काय चर्चा होते त्यावर ठरवू असं म्हणत बच्चू कडू यांनी प्रश्नाला बगल दिली..बच्चू कडू यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेत विधानपरिषदेवर जाण्याचे संकेत दिले. पण त्यांनी प्रहार पक्ष विलीन करणार की नाही हे स्पष्ट केलं नाही. आज ते शिवसेनेकडून विधान परिषदेचा अर्ज दाखल करणार असल्याचं सांगण्यात येतंय. त्याआधी शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय..आमदारकीसाठी शिंदेंसोबत जाण्याइतका मी नालायक नाही, संधी दिली तर...; विधानपरिषद अन् विलीनीकरणावर बच्चू कडूंनी स्पष्ट केली भूमिका.शिवसेनेत प्रवेश आणि विलीनीकरणाबाबत विचारलं असता बच्चू कडू यांनी शिवसेनेत प्रवेश होणार का यावर मला अजून काही माहिती नाही. मी तुमच्याकडूनच ऐकतोय असं सांगितलं. तर कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशाबाबत त्यांना विचारूनच करावं लागेल असं उत्तर दिलं..प्रहार संघटनेबाबत प्रश्न विचारला असता बच्चू कडू म्हणाले की, प्रहार ही एक सामाजिक संघटना आहे. दिव्यांग, शेतकरी, वंचितांसाठी काम करते. ती सामाजिक संघटना म्हणूनच कार्यरत राहील. तसंच हिंदुस्तानच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात दिव्यांग, शेतकरी, वंचित घटकांसाठी बच्चू कडू आहे तसेच राहतील. आंदोलन आता नेत्यांना विचारून करावे लागेल अशा काही अटी आहेत का असं विचारलं असतं त्यासाठी काय अटी राहतील, त्याशिवाय आमच्याकडे आहे तरी काय? असं बच्चू कडू म्हणाले.