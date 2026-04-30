मोठी बातमी! बच्चू कडू शिवसेनेत प्रवेश करणार, प्रहार संघटना कायम

विधानपरिषदेच्या पार्श्वभूमीवर बच्चू कडू यांनी शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याची घोषणा केलीय. दिव्यांगांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांच्या समस्या, हमीभावाचा मुद्दा यावर चर्चेनंतरच हा निर्णय घेतल्याचं बच्चू कडू म्हणाले.
Bachchu Kadu Joins Shiv Sena Prahar Organization to Continue

प्रहार पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांनी शिवधनुष्य हाती घेणार असल्याचं जाहीर केलंय. विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बच्चू कडू यांनी शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याचं सांगितलं आहे. बच्चू कडू उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यासाठी नंदनवन बंगल्यावर पोहोचले आहेत. बच्चू कडू यांनी शिवसेनेत प्रवेश करणार असलो तरी प्रहार सामाजिक संघटना कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. शिवसेनेकडून बच्चू कडू यांनी विधानपरिषदेची उमेदवारी दिली जाणार आहे.

