मोठी बातमी! बच्चू कडू शिवसेनेत प्रवेश करणार, प्रहार संघटना कायम

प्रहार पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांनी शिवधनुष्य हाती घेणार असल्याचं जाहीर केलंय. विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बच्चू कडू यांनी शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याचं सांगितलं आहे. बच्चू कडू उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेण्यासाठी नंदनवन बंगल्यावर पोहोचले आहेत. बच्चू कडू यांनी शिवसेनेत प्रवेश करणार असलो तरी प्रहार सामाजिक संघटना कायम राहणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. शिवसेनेकडून बच्चू कडू यांनी विधानपरिषदेची उमेदवारी दिली जाणार आहे..बच्चू कडूंच्या पक्ष प्रवेशावर मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलं की, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत ते आलेत. अमरावतीत त्यांच्यासारखं नेतृत्व मिळालं. त्यानी अनेक आंदोलनं केली आहेत. त्यांच्यासारखा नेता मिळत असेल तर ती आनंदाची गोष्ट आहे. अजून उमेदवार दोन्ही ठरलेले नाहीत. बच्चू कडू यांनी घेतलेला निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतील आणि सांगतील..कष्टकऱ्यांचे प्रश्न, दिव्यांगांना मान, दिव्यांगांच्या मानधन, पेन्शनमध्ये वाढ, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटले पाहिजेत या बच्चू कडू यांच्या मागण्या आहेत. त्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. तसंच विधानपरिषदेची नावं दुपारी १२ वाजता जाहीर करण्यात येतील अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.