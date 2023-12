Uddhav Thackeray: "लाचारी पत्करणारे आम्ही नाही"; मलिकांवरुन भाजपचा ठाकरेंवर निशाणा

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नवाब मलिक यांना महायुतीत स्थान देऊ नये यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांना सविस्तर भूमिका मांडणारं पत्र लिहिलं आहे. पण यावरुन भाजपनं शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांच्यावर तिरकसपणे निशाणा साधला आहे. (BJP targets Uddhav Thackeray from Devendra Fadnavis over write a letter to Ajit Pawar on Nawab Malik)