Maharashtra Weather: मुंबईकरांनी काळजी घ्या! समुद्राला मोठी भरती येणार; पण कधी? तारीख सांगत बीएमसीकडून इशारा जारी

मुंबई : हवामान खात्याने (IMD) महाराष्ट्रात तापमानात मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. ३ डिसेंबरपासून उत्तर आणि मध्य महाराष्ट्रात तापमान वाढण्याची शक्यता आहे. काही भागात थंडीची लाट येण्याची शक्यता आहे. लोकांना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तर आता मुंबईत ४ ते ७ डिसेंबर २०२५ दरम्यान सलग तीन दिवस समुद्राला मोठी भरती येणार असल्याचा इशारा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने दिला आहे. .या काळात साडेचार मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या लाटा उसळणार आहे. यामुळे नागरिकांनी समुद्रकिनारी जाणे टाळावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. महापालिकेनुसार, ४ डिसेंबर रोजी रात्री ११:५२ वाजता ४.९६ मीटर, ५ डिसेंबर रोजी सकाळी ११:३० वाजता ४.१४ मीटर उंचीच्या लाटा येणार आहेत. ६ डिसेंबर रोजी मध्यरात्री १२:३९ वाजता सर्वाधिक ५.०३ मीटर आणि दुपारी १२:२० वाजता ४.१७ मीटर भरती असेल..तर ७ डिसेंबर रोजी मध्यरात्री १:२७ वाजता ५.०१ मीटर आणि दुपारी १:१० वाजता ४.१५ मीटर उंचीच्या लाटा उसळणार आहेत. महापरिनिर्वाण दिनी चैत्यभूमीला येणाऱ्या अनुयायांनीही समुद्रकिनारी विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. तसेच हवामान खात्याने पुढील काही दिवस कोकणातील रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांमध्ये कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे..हवामान खात्याचे म्हणणे आहे की, किनारी भागात वाऱ्याची तीव्रता कमी राहू शकते. तर दिवसाचे तापमान सामान्य पातळीच्या आसपास राहण्याची अपेक्षा आहे. पुढील काही दिवस राज्यात थंडीचा कडाका कायम राहण्याची शक्यता आहे. थंडीच्या लाटेत सुरक्षित राहण्यासाठी लोकांना उबदार कपडे घालण्याचा आणि आवश्यक ती खबरदारी घेण्याचा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे..