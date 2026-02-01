मुख्यमंत्री फडणवीस ZPचा प्रचार करणार नाहीत; अजितदादांच्या निधनामुळे घेतला निर्णय

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात शोककळा पसरलीय. तर दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला सुरुवात झालीय. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीचा प्रचार न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अजित पवार यांच्या निधनामुळे झेडपी प्रचाराच्या सभा घेणार नसल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या राज्यात ७ दिवसात जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी २२ प्रचारसभांचे नियोजन करण्यात आले होते. .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झेडपीचा प्रचार करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशी त्यांच्या तीन सभा कोकणात होत्या. त्याच दिवशी सर्व सभा रद्द केल्या. यानंतर राज्यातल्या इतर सभाही रद्द केल्याची माहिती आता समोर येतेय. अजित पवार यांच्या निधनामुळे झेडपी प्रचार न करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलाय..मुंबईत आजपासून नवी वाहतूक नियमावली, अवजड वाहनं ते पार्किंगसाठी कडक नियम.दरम्यान, सुनेत्रा पवार यांचा उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ शनिवारी सायंकाळी घेतली. शपथविधीनंतर अवघ्या तासाभरात खातेवाटप जाहीर करण्यात आलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखातं स्वतःकडे ठेवलं असून सुनेत्रा पवारांकडे इतर खात्यांची जबाबदारी देण्यात आलीय. सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा आणि अल्पसंख्याक ही खाती देण्यात आलेली आहेत. मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेले माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील दोन्ही खाती आता सुनेत्रा पवार बघतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.