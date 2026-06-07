Abhijeet Dipke: भाजप-IT सेल भारतीय, बाकी पाकिस्तानी? हिंदू-मुस्लिम करून नोकऱ्या मिळत नाहीत; अभिजित दिपकेंची सरकारवर टीका

कॉक्रोज जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजित दिपके यांनी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना मंत्री पदावरून हटविण्यासाठी नवी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन छेडले. प्रधान यांनी राजीनामा न दिल्यास किंवा सरकारने त्यांना निलंबित न केल्यास हे आंदोलन देशभर पसरवले जाईल, असा इशारा कॉक्रोज जनता पार्टीने दिला. .दिल्लीतील या आंदोलनात शेकडो विद्यार्थी, तरुण व्यावसायिक आणि समर्थकांनी सहभाग घेतला असून या आंदोलनाचे नेतृत्व केल्यानंतर रविवार (ता. ७) सकाळी कॉक्रोज जनता पक्षाचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील त्यांच्या घरी परतले. यावेळी त्यांनी पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली असून सरकारच्या कारभारावर जाब विचारून जोरदार टीका केली..Mumbai: मुंबईत लाइव्ह कॉन्सर्टमध्ये तरुणाचा संशयास्पद मृत्यू, मित्र-मैत्रिणींसोबत मद्यपान केले अन्...; नेमकं काय घडलं?.कॉक्रोज जनता पक्षाचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतलाच पाहिजे. कारण जे युद्ध थांबवू शकतात, मग पेपर लीक का नाही थांबू शकत. देशात पेपर लीक होत आहेत, यावर सरकार आपली चूकच मान्य करत नाही. अशा प्रकरणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनानी आत्महत्या देखील केली आहे. परंतु तरीही सरकारने कसलीच भूमिका घेतली नसून सरकारकडून अधिकाऱ्यांना ट्रान्स्फर केलं जातं..त्याच्यापुढे, केवळ हिंदू मुस्लिम करून नोकरी मिळत नाही, थोडा बदल करावा लागेल. आपल्या देशात दरवर्षी ५० लाख पदवीधर निघतात, त्यापैकी केवळ २० लाख जणांना नोकरी मिळत असून ३० लाख पदवीधर बेरोजगार राहतात. सर्व युवक आणि विद्यार्थ्यांना राजकीय पक्ष किंवा सरकारकडून कसलीच अपेक्षा राहिलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक तरुणाचे मुद्दे आम्ही उचलणार आहोत. आंदोलन कसलेही दडपण नसून जिम्मेदारी आहे, अशी भूमिका अभिजित दिपके यांनी मांडली. तसेच या विषयावर ज्यांना आवाज उठवायचा आहे किंवा मुद्दा मांडायचा आहे, ते आम्हाला पाठींबा देऊ शकतात, असेही त्यांनी म्हटले. तसेच देशभर दौऱ्याबाबत विचार करत असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले..Mumbai Local: कामाच्या दिवशी लोकलचा मेगाब्लॉक! दोन दिवस रेल्वेचं वेळापत्रक कोलमडणार; नियोजन करून घराबाहेर पडण्याचं आवाहन .१७ वर्षीय विद्यार्थ्याला पाकिस्तानी म्हटलेप्रशासनाला टीका करत 'एका पाकिस्तानीला दिल्लीत प्रदर्शन करू देताय,' असं म्हणायचं आहे. सरकारने वेदांत नावाच्या १७ वर्षीय सीबीएससी विद्यार्थ्याल पाकिस्तानी म्हटले आहे. या विद्यार्थ्याने मेहनतीने परीक्षा दिली. पण ज्यावेळी त्याला कळलं की त्याची मार्कशीट चुकीची चेक झाली, त्यावेळी त्याने कारभार उघडकीस आणला. मात्र यामुळे त्याला पाकिस्तानी म्हटले गेले. सरकार विरोधक, पत्रकार, विद्यार्थी कोणाकोणाला पाकिस्तानी म्हणणार? असे असेल तर भारतीय कोण आहे? असा प्रश्न सरकारला विचारला. तसेच फक्त भाजप आणि आयटीसीआर भारतीय आणि इतर पाकिस्तानी, हे असं कधीपर्यंत चालणार, असा जाबही केला..पालकांनी मुलांना अडवू नकाकॉक्रोज जनता पक्षाचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्या या भूमिकेमुळे त्यांच्या आई-वडिलांना अजूनही भीती वाटत असल्याचे सांगितले. मात्र त्यांनी 'घाबरू नका, मी एकटा नाही माझ्यासोबत लाखो तरुण जोडले आहेत' असे सांगत त्यानं विश्वास दिला. काल आंदोलनात जंतर-मंतर पूर्ण भरलेलं होत. सध्याची शिक्षण व्यवस्था ढासळली आहे, बेरोजगारी वाढत आहे. यामुळे पालकांनी त्यांच्या मुलांना अडवू नका, सिस्टमविरोधात आवाज उठवूद्या, असे आवाहन अभिजीत दिपके यांनी राज्यातील सर्व पालकांना केले..अराजकतावादी चेहरामहात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नेहरू, भगतसिंग हे आमचे इन्स्पिरेशन आहेत. मी काल आंदोलनाला बाबासाहेब यांचे पुस्तक घेऊन गेलो होतो. यावली जयभीमचे नारे देत होतो. पण माझ्यावर अराजकतावादी चेहरा असल्याची टीका करण्यात आली. या टीकेचा संताप व्यक्त करत 'जे आंबेडकरांना फोल्लो करतात ते अराजकता आहेत , असं सरकारला म्हणायचं आहे का? देवेंद्र फडणवीस यांनी थोडा विचार करावा, ते पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत.', असे अभिजित दिपके यांनी म्हटले..Mumbai: मुंबईतील रुग्णांसाठी खुशखबर! आता कमी दरात औषधं मिळणार; जेनेरिकसोबत ब्रँडेड औषधांवरही सवलत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.