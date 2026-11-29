Congress Leaders Meeting : मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डिलिमिटेशन विधेयकावरून देशातील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, विरोधकांमध्ये या मुद्द्यावर एकजूट निर्माण करण्यासाठी काँग्रेसकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे आज तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसेच सोनिया गांधी या देखील खरगे यांच्यासोबत शरद पवारांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. डिलिमिटेशन विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर या भेटी राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत..सूत्रांच्या माहितीनुसार, मल्लिकार्जुन खरगे दुपारी दोन वाजता स्टॅलिन यांची भेट घेणार आहेत. त्यानंतर रात्री आठ वाजता शरद पवार यांच्याशी चर्चा करण्याची शक्यता आहे. या भेटीत मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाबाबत चर्चा होणार असून, विधेयकाच्या मुद्द्यावर पवार आणि स्टॅलिन यांची भूमिका समजून घेण्यासह त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे..Delimitation Bill : मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची; सुप्रिया सुळे आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्या भूमिकेचे नरेश म्हस्के यांनी केले स्वागत.दरम्यान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हे एकाच विमानाने चेन्नईला रवाना होणार असल्याची माहिती आहे. चेन्नईतील भेटीनंतर खरगे आणि सोनिया गांधी शरद पवारांच्या भेटीसाठी पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही भेट मुंबईत आज संध्याकाळी होण्याची शक्यता असून, डिलिमिटेशन विधेयकावर पवारांशी चर्चा करण्यासाठी काँग्रेस नेतृत्व प्रयत्नशील असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे..मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाच्या मुद्द्यावर विरोधकांची भूमिका एकसंध करण्यासाठी काँग्रेस नेतृत्वाकडून सुरू असलेल्या या हालचालींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.