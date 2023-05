Devendra Fadnavis: नैतिकतेच्या मुद्यावरुन फडणवीसांचा उद्धव ठाकरेंना संतप्त सवाल

निवडणूक आयोग, राज्यपाल ब्रह्मदेव नाही. सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांच्या भूमिकेचे वस्त्रहरण झाले आहे. आता नैतिकता असेल तर शिंदे-फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा, असे आव्हान उद्धव ठाकरेंनी दिले. त्यांच्या या आव्हानाला आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सडेतोड उत्तर दिलं आहे. (Devendra Fadnavis on Uddhav Thackeray statement if you have any morals resign Supreme Court cji chandrajud decision)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत निकालाचे स्वागत केले. तसेच यावेळी विरोधकांना सडेतोड उत्तर दिले.

काय म्हणाले फडणवीस?

भाजप सोबत निवडून आलात आणि काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत गेला तेव्हा नैतिकता कुठे गेली होती? असा संतप्त सवाल फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरेंना केला आहे.

नैतिकतेच्या गोष्टी तुम्ही सांगू नका, कारण तुम्ही खुर्चीसाठी नैतिकता सोडली. एकनाथ शिंदेंनी विचारांसाठी काम केलं. तुमच्याकडं आकडा नाही. त्यामुळं तुम्ही नैतिकतेच्या गोष्टी करु नका. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राजीनामा देणार नाहीत. असही फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले होते?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पत्रकार परिषद उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका मांडली. मुख्यमंत्र्यांमध्ये थोडीही नैतिकता असेल, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. ज्या पक्षाने ज्यांना सगळे काही दिले. मात्र, तरी सुद्धा ते माझ्या पाठीत वार करायला निघाले.

ज्यांनी विश्वासघात केला, तेच जर मला विश्वासाबद्दल विचारत असतील, तर ते अयोग्य आहे. त्यामुळे मी राजीनामा दिला. सगळे देऊनही काही हपापले लोक माझ्यावर अविश्वास दाखवणे मंजूर नव्हते. त्यामुळे मी क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला. आता थोडी नैतिकता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांत असेल, तर त्यांनी राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरे जावे, असे आव्हान उद्धव ठाकरे यांनी दिले.