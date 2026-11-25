Latur District Central Cooperative Bank : लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी काँग्रेस नेते धीरज देशमुख यांची सलग दुसऱ्यांदा निवड झाली आहे. तर उपाध्यक्षपदी अविनाश जाधव यांची निवड करण्यात आली. नूतन संचालक मंडळाच्या बैठकीत या निवडीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले..धीरज देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील सहकार पॅनेलने बँकेच्या निवडणुकीत १९ पैकी १४ जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळवले होते. तर महायुतीच्या परिवर्तन पॅनेलला पाच जागांवर समाधान मानावे लागले होते. या बहुमताच्या जोरावर अध्यक्षपदाची निवडही देशमुख यांच्याच बाजूने झाली..Latur Bank Election: लातूरची जिल्हा बँक देशमुख, पाटलांकडे;सहकार पॅनलचे वर्चस्व; प्रतिस्पर्ध्यांचा चार जागांवर विजय.दरम्यान, उपाध्यक्षपदी निवड झालेले अविनाश जाधव हे राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे चुलत बंधू आहेत. आता नूतन संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. अविनाश जाधव हे राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे चुलत बंधू आहेत. त्यामुळे या निवडीकडेही राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. जिल्हा बँकेच्या नव्या नेतृत्वात अध्यक्षपद धीरज देशमुख यांच्याकडे, तर उपाध्यक्षपद अविनाश जाधव यांच्याकडे असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.