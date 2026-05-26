डिझेलचा भडका, एसटीच्या तिकीट दराचे काय? परिवहन मंत्री म्हणाले, महामंडळाला तोटा होतोय, सध्या...

गेल्या १० दिवसात पेट्रोलच्या किंमतीत ८ रुपयांची तर डिझेलच्या किंमतीत साडे सात रुपयांची वाढ झालीय. याचा फटका आता एसटी महामंडळालासुद्धा बसत आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी महामंडळाच्या खर्चात वाढ झाल्याचं सांगताना तिकीट दरवाढीचे संकेत दिले आहेत. मात्र सद्यस्थितीला दरवाढ करण्यात आलेली नाही असंही स्पष्ट केलं. सध्या एसटी महामंडळाकडून डिझेल बचतीसाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. डिझेल बचतीचं उद्दिष्ट ठरवण्यात आल्याची माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली. ST corporation faces huge losses due to diesel price hike fare increase likely.परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की,डिझेल आणि पेट्रोल बचतीसाठी एसटी महामंडळाकडून योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार दिवसाला पाच डिझेल प्रत्येक आगारातून बचत केली तर दररोज १ हजार लीटर डिझेल वाचेल. सध्याच्या डिझेल दरानुसार १ लाख रुपये आर्थिक बचत होईल. यासाठी आगारनिहाय डिझेल बचतीची उद्दिष्टे निश्चित करण्याची सूचना दिलीय..पेट्रोल- डिझेल नंतर आता सोनेही महाग, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर.चालकाच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे प्रती लीटर १० किमी पेक्षा कमी गाडी धावत असेल तर वाहनचालकांना योग्य प्रशिक्षणाच्या सूचना केल्या आहेत. बसची दररोजची तांत्रिक दुरुस्ती आणि तपासणी केल्यास बचत होईल. डिझेल बचतीत योग्य कामगिरी करणाऱ्यांचा सत्कार आणि प्रोत्साहन भत्ता देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. जे आगार जास्त बचत करतील त्यांना दरमहा विशेष बक्षीस देण्याच्या सूचनाही केल्या असल्याची माहिती मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.तिकीट दरवाढीबाबत विचारले असता मंत्री सरनाईक म्हणाले की, डिझेल आणि पेट्रोलचे दर वाढतायत. डिझेल वाढीने एसटीच्या उत्पन्नावर परिणाम झालाय. एसटी महामंडळाला ३१० कोटींचं नुकसान वर्षाला होणार आहे. ते सहन करता येणारं नाही..डिझेलचे दर अजूनही स्थिर नाहीत. उद्या त्यात आणखी वाढ होण्याची किंवा कपात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत आम्ही राज्य सरकारच्या ज्या सूचना आहेत त्यानुसार अंमलबजावणी करतोय. भविष्यात अशीच वाढ होत राहिली तर एसटी महामंडळाला भाडेवाढीशिवाय पर्याय राहणार नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचंही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केलंय.