महाराष्ट्र बातम्या

डिझेलचा भडका, एसटीच्या तिकीट दराचे काय? परिवहन मंत्री म्हणाले, महामंडळाला तोटा होतोय, सध्या...

Diesel Price Hike Will ST Ticket Fares Increase पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीचा फटका एसटीला बसत असून वर्षाला ३१० कोटींचे नुकसान होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे डिझेल दरात आणखी वाढ झाल्यास भाडेवाढीला पर्याय नाही असं मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केलं.
Transport Minister Speaks On ST Fare Hike

Esakal

सूरज यादव
Updated on

गेल्या १० दिवसात पेट्रोलच्या किंमतीत ८ रुपयांची तर डिझेलच्या किंमतीत साडे सात रुपयांची वाढ झालीय. याचा फटका आता एसटी महामंडळालासुद्धा बसत आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी महामंडळाच्या खर्चात वाढ झाल्याचं सांगताना तिकीट दरवाढीचे संकेत दिले आहेत. मात्र सद्यस्थितीला दरवाढ करण्यात आलेली नाही असंही स्पष्ट केलं. सध्या एसटी महामंडळाकडून डिझेल बचतीसाठी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. डिझेल बचतीचं उद्दिष्ट ठरवण्यात आल्याची माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली. ST corporation faces huge losses due to diesel price hike fare increase likely

