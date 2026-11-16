राज ठाकरेंची मोठी खेळी! बड्या नेत्यांसह ३५० कार्यकर्त्यांचा मनसेत प्रवेश, एकनाथ शिंदेंसह छावा संघटनेला धक्का

राजकारणातून मोठी बातमी समोर आली आहे. मागील काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी विलिनीकरण तसेच ऑपरेशन टगर ३.० च्या चर्चा सुरु असताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मोठी खेळी खेळली असल्याचे समोर आले आहे, यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धक्का बसला आहे. शिंदे शिवसेनेतील महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांसह छावा संघटनेच्या ३५० कार्यकर्त्यांनी मनसेत प्रवेश केला आहे. .आज दुपारी एक वाजेच्या सुमारास मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे निवासस्थान असलेल्या शिवतीर्थ येथे अमित ठाकरे यांच्या उपस्थितीत, मनसेचे दक्षिण रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अविनाश सौंदळकर यांच्या नेतृत्वाखाली हा पक्ष प्रवेश पार पडला. यावेळी छावा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष धावडे तसेच अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी मनसेचा झेंडा हाती घेतला..Mumbai: हायकोर्टाच्या विरोधानंतरही छठपूजेचा उत्साह, मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांची हजेरी.मनसेतील या पक्षप्रवेशामध्ये येत्या काही दिवसांत आणखी महत्त्वाचे पक्षप्रवेश होणार असल्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध रंगू लागल्या आहेत..Pune Mumbai Highway: दिवाळीनंतर पुणे-मुंबईला परतणाऱ्यांचे हाल! महामार्गांवर ३ तासांची कोंडी, एसटीच्या फेऱ्यांचे नियोजन कोलमडले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.