Ladki Bahin Yojana लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी! खात्यात 4500 रुपये जमा होणार, एकनाथ शिंदेची मोठी घोषणा

महायुती सरकारकडून महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जात आहेत. अशातच आता या योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'लाडकी बहीण योजना'बाबत मोठी घोषणा केली आहे. .ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेमुळे ज्या महिलांचे हप्ते रखडले होते, त्यांना दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता लाडक्या बहिणींच्या खात्यात ४,५०० रुपये जमा केले जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या तीन महिन्यांचे एकत्रित 4500 रुपये पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे..दरम्यान, महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया करणे अनिवार्य केले होते. मात्र अद्यापही तांत्रिक कारणांमुळे किंवा ई-केवायसी प्रक्रियेअभावी अनेक महिलांचे हप्ते रखडले होते. अशा पात्र महिलांच्या बँक खात्यात आता 4500 रुपये मिळणार असल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. ई-केवायसी करूनही योजनेचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी महिलांकडून केल्या जात होत्या. या तक्रारींची दखल घेत महिला व बालविकास विभागाने पडताळणी मोहीम हाती घेतली आहे..अंगणवाडी सेविकांकडून पडताळणीलाडकी बहीण योजनेतील ज्या महिलांचे अर्ज पात्र असूनही लाभापासून वंचित असणाऱ्या महिलांच्या घरोघरी जाऊन अंगणवाडी कर्मचारी पडताळणी करणार आहेत. ई-केवायसी करूनही तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या सर्व महिलांच्या अर्जांची छाननी आणि पडताळणी पूर्ण होताच फेब्रुवारी महिन्यात हे पैसे जमा होण्यास सुरुवात होईल, अशी माहिती आहे..त्याचबरोबर, सरकारने लाडकी बहीण योजनेची रक्कम वाढवून २१०० करण्याचीही घोषणा केली होती. याबाबत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी असे म्हटले की, अर्थ खात्याच्या जबाबदाऱ्या निश्चित झाल्यानंतर लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता २१०० रुपये करण्यावर सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे भविष्यात महिलांना १५०० ऐवजी २१०० रुपये मिळण्याची मोठी शक्यता आहे.