Ladki Bahin Yojana लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी! खात्यात 4500 रुपये जमा होणार, एकनाथ शिंदेची मोठी घोषणा

EKnath Shinde On Ladki Bahin Yojana : ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे हप्ते रखडलेल्या महिलांसाठी दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत मोठी घोषणा केली आहे.
महायुती सरकारकडून महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना' सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जात आहेत. अशातच आता या योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'लाडकी बहीण योजना'बाबत मोठी घोषणा केली आहे.

