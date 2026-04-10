Eknath Shinde : 'उद्धव ठाकरेंच्या खासदारांची गुप्त बैठक घेण्याचा प्रश्नच नाही'; एकनाथ शिंदेंनी 'ऑपरेशन टायगर'चा एका वाक्यात कंडका पाडला

Operation Tiger Maharashtra news : राज्यातील राजकीय वर्तुळात 'ऑपरेशन टायगर' अंतर्गत उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील काही खासदारांना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटात सामील करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांसमोर येत संबंधित वृत्तांचा स्पष्ट इन्कार केला आहे..शिंदे यांनी सांगितले की, ठाकरे गटाच्या कोणत्याही खासदारांसोबत आपली बैठक झालेली नाही. "मी आमच्या स्वतःच्या खासदारांची बैठक सध्या ऑनलाइन घेतोय, तर मग ठाकरे गटाच्या खासदारांची गुप्त बैठक घेण्याचा प्रश्नच येत नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच, "माझी कुणाशीही बैठक झालेली नाही. कुठल्याही खासदारांबरोबर बैठक झाल्याचे वृत्त चुकीचे आहे," असेही त्यांनी ठामपणे नमूद केले..माध्यमांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांवर भाष्य करताना शिंदे यांनी काहीशी नाराजीही व्यक्त केली. "कुठल्यातरी प्रिंट मीडियातील अपूर्ण किंवा अप्रमाणित बातम्यांच्या आधारे चॅनेल्सनी सनसनाटी 'ब्रेकिंग न्यूज' चालवू नयेत. अशा बातम्यांची शहानिशा करणे आवश्यक आहे," असा सल्लाही त्यांनी माध्यमांना दिला.ते पुढे म्हणाले की, "मी कधीही लपून-छपून कोणत्याही प्रकारच्या भेटीगाठी करत नाही. पारदर्शकपणे काम करणे हीच माझी भूमिका आहे." तसेच, 'ऑपरेशन टायगर' संदर्भातील चर्चांना त्यांनी कोणताही अधिकृत आधार नसल्याचे सूचित केले. दरम्यान, या घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून आगामी काळात शिवसेनेतील अंतर्गत हालचालींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Eknath Shinde : काम नाही तर पद नाही; निष्क्रिय पदाधिकाऱ्यांना इशारा.अरविंद सावंत यांचा खुलासाउद्धव ठाकरे शिवसेनेचे आठ खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जाणार असल्याचा चर्चा सुरू आहेत. यामध्ये ठाकरे गटाचे निष्ठावंत अरविंद सावंत यांचेही नाव समोर आले आहे. यावर अरविंद सावंत यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेत मोठा खुलासा केला. त्यांनी माध्यमांवर आगपाखड केली. यावेळी अत्यंत जळजळीत प्रतिक्रिया सावंत यांनी दिली. शिवसेना कुणाची यावर सर्वोच्च न्यायालयात लवकरच अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यापार्श्वभूमीवर मुद्दाम अशा चर्चा घडवून आणल्या जात असल्याचा दावा सावंतांनी केला.