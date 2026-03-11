महाराष्ट्र बातम्या

नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग ८ पदरी असणार का? शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गाची महत्त्वाची माहिती देत एकनाथ शिंदेंनी उत्तरच सांगितलं!

Shakti Peeth Expressway News: नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाचा विस्तार 6 किंवा 8 पदरी करण्याचा सध्या कोणताही प्रस्ताव नाही, असं महाराष्ट्र सरकारने सांगितले आहे. एकनाथ शिंदेंनी योजनेची रूपरेषा सांगितली.
Shakti Peeth Expressway

Shakti Peeth Expressway

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग आणि महाराष्ट्रातील प्रस्तावित शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असताना विधान परिषदेतील वातावरण अचानक तापले. अनेक आमदारांनी अशी भीती व्यक्त केली की, विद्यमान महामार्गाचे ६ किंवा ८-लेन महामार्गात रूपांतर केले जात आहे. तर त्याच्या समांतर एक नवीन द्रुतगती महामार्ग देखील प्रस्तावित आहे. या चर्चेदरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे लागले. त्यांच्या विधानामुळे संपूर्ण प्रकल्पाबाबत नवीन राजकीय आणि आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Nagpur
Eknath Shinde
Expressway
National Highway
Shaktipeeth
Shaktipeeth Highway
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.