नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग ८ पदरी असणार का? शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गाची महत्त्वाची माहिती देत एकनाथ शिंदेंनी उत्तरच सांगितलं!

नागपूर-रत्नागिरी महामार्ग आणि महाराष्ट्रातील प्रस्तावित शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असताना विधान परिषदेतील वातावरण अचानक तापले. अनेक आमदारांनी अशी भीती व्यक्त केली की, विद्यमान महामार्गाचे ६ किंवा ८-लेन महामार्गात रूपांतर केले जात आहे. तर त्याच्या समांतर एक नवीन द्रुतगती महामार्ग देखील प्रस्तावित आहे. या चर्चेदरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे लागले. त्यांच्या विधानामुळे संपूर्ण प्रकल्पाबाबत नवीन राजकीय आणि आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले आहेत..सतेज पाटील आणि अभिजित वंजारी यांच्यासह विधान परिषदेच्या सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना सरकारने या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. विधान परिषदेत एक महत्त्वाचे स्पष्टीकरण देताना महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्ग (एनएच-१६६, ५२, ३६१) ६ किंवा ८ लेनमध्ये रुंदीकरण करण्याची राज्य सरकारची कोणतीही योजना नाही. हा महामार्ग भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येतो. त्याच्या रुंदीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव केंद्राकडून अद्याप प्राप्त झालेला नाही..महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ऐतिहासिक निर्णय! आई-बहिणीची शिवी दिली तर दंड आकारणार; नवा नियम लागू, दंड किती लागणार?.सभागृहातील अनेक सदस्यांनी प्रस्तावित शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. विद्यमान नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाच्या समांतर चालणाऱ्या नवीन द्रुतगती महामार्गामुळे राज्यावर अंदाजे ₹१ लाख कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल, असा युक्तिवाद आमदारांनी केला. शेती जमीन, जंगले आणि वन्यजीवांना होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, विद्यमान महामार्ग आधीच वर्ध्यातील पवनार आणि अमरावतीतील परतवाडा यासारख्या प्रमुख तीर्थस्थळांना जोडतो आणि तेथे कोणतीही गंभीर वाहतूक समस्या नाही..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे आक्षेप फेटाळून लावत म्हटले की, शक्तीपीठ एक्सप्रेसवे हा पूर्णपणे वेगळ्या उद्देशाने जाणारा प्रवेश-नियंत्रित महामार्ग आहे. त्यांनी त्याचे प्रमुख फायदे सांगितले. नागपूर ते गोवा प्रवासाचा वेळ १८ तासांवरून फक्त ८ तासांपर्यंत कमी होईल. हे पवनार (वर्धा) पासून सुरू होईल आणि सिंधुदुर्ग-गोवा सीमेपर्यंत जाईल. इंडियन रोड काँग्रेस (IRC) च्या मानकांनुसार त्याचा डिझाइन प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करण्यात आला आहे..RTE Admission : आरटीईच्या एक किमी अटीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती; प्रवेशासाठी अर्ज प्रक्रियेला मुदतवाढ.सरकारने आश्वासन दिले आहे की, जमीन अधिग्रहण सरकारी निकषांनुसार केले जाईल आणि योग्य मोबदला मिळेल. वन्यजीव मंजुरी प्रक्रिया देखील पूर्ण झाली आहे. सध्या, नागपूर-रत्नागिरी कॉरिडॉरचा अंदाजे ९२५.७ किमीचा भाग चार पदरी आहे, जो २९,३३२ कोटी रुपये खर्चून विकसित करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.