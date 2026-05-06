Monsoon El Nino Impact India : यंदा एल निनोचा इशारा, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये मॉन्सूनचा पाऊस कमी, हवामान विभागाने व्यक्त केला अंदाज

IMD monsoon warning India : जून-जुलै-ऑगस्ट-सप्टेंबर या कालावधीसाठी पावसाच्या सरासरीतील तफावत (Mean Precipitation Anomaly) दर्शवणारा हंगामी अंदाज समोर आला आहे. या अंदाजानुसार पॅसिफिक महासागरात विकसित होत असलेल्या एल निनोच्या प्रभावामुळे पावसाच्या पॅटर्नमध्ये बदल होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..हवामान तज्ज्ञांच्या मते, एल निनो सक्रिय झाल्यास काही भागांत सरासरीपेक्षा कमी तर काही ठिकाणी अनियमित पाऊस पडू शकतो. त्यामुळे शेती, जलव्यवस्थापन, ऊर्जा, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो..विशेषतः खरीप हंगामासाठी पावसाचे अनिश्चित स्वरूप चिंतेचे ठरू शकते. पेरणीचे वेळापत्रक, पिकांची निवड आणि जलसाठ्याचे नियोजन यासाठी प्रशासन आणि शेतकऱ्यांनी योग्य तयारी ठेवणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या काळात हवामानातील बदलांवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आणि त्यानुसार नियोजन करणे अत्यावश्यक आहे. संभाव्य धोके टाळण्यासाठी आणि नुकसान कमी करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सज्ज राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..Maharashtra Weather Update : कोकणात ढगाळ तर विदर्भात विजांचा कडकडाट! मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच वरुणराजाची एन्ट्री; काय सांगतोय IMD चा अंदाज?.पुढच्या दोन दिवसात उन्हाचा तडाखा वाढणारकोकणात उन्हाचा चटका वाढणार असून, पुढचे दोन दिवस मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामानाची शक्यता आहे. तसेच लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात कमाल तापमानात चढ-उतार होण्याची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे.राजस्थानच्या फालोदी येथे देशातील उच्चांकी ४४.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. पूर्व मध्य प्रदेश आणि परिसरावर चक्राकार वारे वाहत असून, विदर्भापासून कोमोरीन भागापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.