Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेच्या कारवाईला FDA कर्मचारी वैतागले, थेट मंत्र्यांकडेच तक्रार; नेमक्या मागण्या काय?

मुंबई : एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून एफडीएच्या राज्यभरात धडक कारवाया केल्या जात आहेत. मात्र कठोर कारवाया आणि धडक निर्णयांसाठी ओळखले जाणारे सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे चर्चेच्या केंद्रस्थानी पोहोचल्याचे समोर आले आहेत. छत्रपती संभाजीनगर येथील एफडीएच्या प्रयोगशाळेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. यामुळे तुकाराम मुंढे यांच्या अडचणी पुन्हा वाढल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, छत्रपती संभाजीनगर येथे अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेतील २९ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात खातेनिहाय मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. ज्यामध्ये ' कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९ ते थेट रात्री १२ वाजेपर्यंत काम करावे लागत असल्याचे म्ह्टले आहे. तसेच शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशीही कामावर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे' सांगत नाराजी व्यक्त केली आहे..FDAच्या कारवाईवर न्यायालयाचे ताशेरे, मंत्र्यांच्या हॉटेल्सवर कारवाई केली का? सवाल उपस्थित.कर्मचाऱ्यांनी तक्रारीत काय म्हटले?अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रयोगशाळेत अचानक दोन शिफ्ट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यामुळे कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत आहे. कर्मचाऱ्यांना सकाळी ९ ते रात्री १२ अशा वेळेसह सुट्टीच्या दिवशीही काम करावे लागत आहे. प्रयोगशाळेत मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. अशा स्थितीत तांत्रिक संसाधने आणि अतिरिक्त मनुष्यबळ न देता कामाची वेळ वाढवल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येत आहे..तसेच भारतीय औषध संहिता (IP), ब्रिटिश (BP) आणि USP अशा उच्च मानकांनुसार अन्न आणि औषध नमुन्यांची तपासणी करण्यासाठी ठराविक वेळ दिला जातो. मात्र अन्न, औषध आणि सौंदर्यप्रसाधनांच्या प्रलंबित नमुन्यांचा निपटारा करण्यासाठी घाई केली जात असून त्यामुळे विश्लेषणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीतीही कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..Mumbai Local: लोकलचा स्पीड आणखी वाढणार, दररोज ४,००० फेऱ्या; रेल्वे प्रशासनाची नवी योजना, कधीपासून होणार सुरु? .कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या काय?दोन शिफ्टमध्ये काम करण्याचा निर्णय रद्द करून पूर्ववत कार्यालयीन वेळ लागू करावी.सुट्ट्यांच्या दिवशी कामाला बोलावू नये.अतिरिक्त काम करून घ्यायचे असल्यास योग्य भत्ते आणि सुविधा द्याव्या.घाईत नमुने तपासून गुणवत्तेशी तडजोड करू नये.दरम्यान, एफडीएमधील कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारपत्रावर मंत्री नरहरी झिरवाळ काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.