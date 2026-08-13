तुकाराम मुंढेंच्या कारवाईचा धडाका! डॉमिनोज, केएफसी, मॅकडोनाल्ड, सबवे, बर्गरकिंगसह बड्या ब्रँड्सवर FDAची धाड; 5 परवाने निलंबित

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून राज्यभरात धडक कारवाया सुरु केल्या जात आहेत. या कारवायांमुळे अन्न माफियांवर आळा बसला आहे. नुकतेच एफडीएने १० मिनिटांत डिलिव्हरी पोहोचवणाऱ्या ब्लिंकइटच्या मुंबई येथील गोदामावर धाड टाकली. या कारवाईत अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी परवाना निलंबित करण्यात आला होता. एफडीएची ही कारवाई चर्चेत असताना आता पुन्हा डॉमिनोज पिझ्झाला मोठा दणका दिला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, अन्न व औषध प्रशासन विभागाने डोमिनोज पिझ्झा, केएफसी, पिझ्झा हट, मॅकडोनाल्ड्स, सबवे, बर्गर किंग, स्टारबक्स आणि मॉन्जिनीज (Monginis) यांसारख्या ब्रँड्सच्या एकूण १०४ आस्थापनांची तपासणी केली होती. या तपासणीत स्वच्छता आणि अन्न साठवणुकीबाबतच्या नियमांचं उल्लंघन केल्यामुळे एफडीएने डोमिनोज पिझ्झाच्या चार शाखांचा अन्न व्यवसाय परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ९५ आस्थापनांना सुधारणा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत..Mumbai Rain: मुंबईत पावसाची दमदार हजेरी! पाणीपुरवठा करणारी धरणं ९० टक्के फुल्ल; कोणत्या तलावात किती पाणीसाठा?.डोमिनोज पिझ्झाच्या 3 शाखांचा परवाना निलंबितएफडीए प्रशासनाने ब्लिंकइटनंतर बोरीवली (प.) येथील डोमिनोज पिझ्झाच्या एका शाखेमध्ये छापा टाकला. ज्यामध्ये अन्न साठवणूक, तापमान, अन्नाची तपासणी, स्वच्छता अशा अनेक त्रुटी समोर आल्या. तसेच घाटकोपर पश्चिम येथील एका मॉलमधील ‘डोमिनोज’च्या एका शाखेसह सातारा जिल्ह्यातील डोमिनोजच्या एका शाखेचा परवाना नियमांचं उल्लंघन झाल्यामुळे निलंबित करण्यात आला आहे..एफडीएची राज्यभर धडक मोहीमएफडीएकडून राज्यभर ‘सुरक्षित अन्न, सुरक्षित औषध’ अभियान सुरु करण्यात आले आहे. या मोहिमेअंतर्गत राज्यातील १०४ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये २ व्यवसाय तात्काळ बंद करण्यात असून ५ परवाने निलंबित तर ९५ आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या आस्थापनांमध्ये अपुरी स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण, कीटक नियंत्रणातील समस्या, अन्नाची अयोग्य साठवणूक आणि तापमानावर देखरेखीचा अभाव, कच्चा माल आणि खाण्यास तयार अन्न (ready-to-eat food) यांच्यात विलगीकरणाचा अभाव, तसेच अन्नसुरक्षेविषयक अपूर्ण नोंदी असल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती आहे..Mumbai News: विलेपार्लेत इस्त्रीने केला घात! इमारतीला आग; चिमुरड्यासह महिलेचा होरपळून मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.