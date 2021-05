शरजील उस्मानीवर आक्षेपार्ह ट्विटप्रकरणी गुन्हा दाखल

By

जालना : अलिगड मुस्लीम विद्यापीठातील (Aligarh Muslim University) विद्यार्थी नेता आणि पुण्यातील दुसऱ्या एल्गार परिषदेतील (Elgar Parishad) कथीत वादग्रस्त विधानप्रकरणी चर्चेत आलेला शरजील उस्मानी (Sharjeel Usmani) आता पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्याच्यावर आक्षेपार्ह ट्विटप्रकरणी जालन्यात (Jalna) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (FIR filed on Aligarh Mushlim University Student leader Shrjeel Usmani in Jalana for objectinable Tweets)

पोलिसांच्या माहितीनुसार, अंबड येथील हिंदू जागरण मंचचे अंबादास अंभोरे यांनी शरजीलविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीत अंभोरे यांनी आरोप केला आहे की, "शरजीलनं नुकतचं त्याच्या ट्विटमध्ये प्रभू रामाबद्दल अनादर होईल असा शब्दप्रयोग केला आहे. यामुळे हिंदूच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या आहेत."

अंबड पोलिसांनी याप्रकरणी बुधवारी रात्री शरजील उस्मानीविरोधात गुन्हा दाखल केला. धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, जालन्याच्या सायबर विभागाकडे हे प्रकरणी हस्तांतरीत करण्यात आलं आहे.

यावर्षाच्या सुरुवातीला पुणे पोलिसांनी शरजील उस्मानीविरोधात चिथावणीखोर विधान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. ३० जानेवारी रोजी पुण्यात पार पडलेल्या दुसऱ्या एल्गार परिषदेत त्यांनी हे विधान केलं होतं.