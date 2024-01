Fuel supply will be smoothly start from today nashik truck driver strike news ( file photo ) esakal

महाराष्ट्र Nashik Truck Drivers Strike : वाहतूकदारांचा संप मिटला; इंधनपुरवठा आजपासून होणार सुरळीत उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवाड्यातील तब्बल १२ जिल्ह्यांना इंधन पुरवठा करणाऱ्या पानेवाडी प्रकल्पातून एक जार ह४०० टँकरची ठप्प झालेली वाहतूक मंगळवारी (ता. २) दुपारनंतर सुरू झाली आहे.