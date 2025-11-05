महाराष्ट्र बातम्या

पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक चार्जिंग... एसटी पेट्रोल पंप सर्वांसाठी खुले होणार! सुविधा कुठे उपलब्ध असणार?

ST Petrol Pumps Fuel For Public: एसटी पेट्रोल पंप सर्वांसाठी खुले होणार आहे. आता सामान्य जनतेलाही येथे इंधन सुविधा मिळणार आहे. नागरिकांसाठी ही दिलासादायक बातमी ठरणार आहे.
लवकरच सामान्य जनता महाराष्ट्र राज्य परिवहन पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेल भरू शकेल. आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी, राज्य परिवहन महामंडळाने राज्यभरात २५० हून अधिक ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेलसह सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स असलेले किरकोळ विक्री पंप उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) मधील ११ पेट्रोल पंपांचाही समावेश असेल.

