पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक चार्जिंग... एसटी पेट्रोल पंप सर्वांसाठी खुले होणार! सुविधा कुठे उपलब्ध असणार?

लवकरच सामान्य जनता महाराष्ट्र राज्य परिवहन पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल आणि डिझेल भरू शकेल. आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी, राज्य परिवहन महामंडळाने राज्यभरात २५० हून अधिक ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेलसह सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स असलेले किरकोळ विक्री पंप उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) मधील ११ पेट्रोल पंपांचाही समावेश असेल..या विषयावर बोलताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, आजच्या काळात केवळ तिकिटांच्या उत्पन्नावर अवलंबून राहणे योग्य नाही. उत्पन्न मिळवण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळे पर्याय निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या ७० वर्षांपासून राज्य परिवहन महामंडळ सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांकडून इंडियन ऑइल आणि भारत पेट्रोलियमकडून डिझेल इंधन खरेदी करत आहे..सध्या एसटीच्या जमिनीवर २५१ ठिकाणी पेट्रोल पंप आहेत. जे केवळ एसटी बसेससाठी डिझेल इंधन पुरवतात. म्हणूनच, भविष्यात, पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी सारख्या पारंपारिक इंधनांची विक्री करणारे पंप तसेच सामान्य ग्राहकांसाठी इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स बसवण्याचा प्रस्ताव आहे. मंत्री सरनाईक पुढे म्हणाले की, खुल्या निविदा प्रक्रियेद्वारे, आम्ही इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना तसेच भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील प्रसिद्ध इंधन केंद्रांना २५० हून अधिक एसटी महामंडळाच्या ठिकाणी व्यावसायिक आधारावर एकात्मिक इंधन केंद्रे स्थापित करण्यासाठी आमंत्रित करत आहोत..यामुळे एसटी महामंडळ त्यांच्या बसेसमध्ये इंधन भरू शकेल आणि ग्राहकांना इंधन किरकोळ विक्री देखील करू शकेल. अशाच प्रकारचे "पेट्रो-मोटेल हब" स्थापन करण्याचा हेतू आहे. मुंबई सेंट्रल, परळ, कुर्ला नेहरू नगर आणि विद्या विहार, पनवेल, उरण, बोरिवली नॅन्सी कॉलनी, ठाणे खोपट, ठाणे वंदना, ठाणे स्टेशन. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, भविष्यात एसटी महामंडळ जनतेला विश्वासार्ह इंधन स्टेशन उपलब्ध करून देईल. यामुळे महामंडळाला उत्पन्नाचा एक नवीन आणि शाश्वत स्रोत देखील उपलब्ध होईल..