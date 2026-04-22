महिलांच्या हक्कासाठीच मोर्चा, महिलेची भाषा असंसदीय, पोलिसांना...; मंत्री महाजनांची पहिली प्रतिक्रिया

महिला आरक्षण विधेयक मंजूर न झाल्यानं भाजपकडून काढण्यात आलेल्या मोर्चावेळी एका महिलेनं ट्राफिक जाम झाल्यानं संताप व्यक्त केला. थेट मंत्री गिरीश महाजन यांना जाब विचारला. तासभर वाहतूक कोंडी झाल्याचं म्हणत महिलेनं इथून चालते व्हा म्हटलं होतं. त्यावेळी महिलेनं पाण्याची बाटलीही आंदोलक महिलांच्या दिशेनं भिरकावली. या प्रकारावर आता मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. मोर्चामुळे ट्राफिक जाम झालं हे मान्य आहे पण मोर्चा महिलांसाठीच होता आणि महिलेनं ज्या पद्धतीनं वर्तन केलं ते योग्य नव्हतं. सौम्य भाषेत बोलू शकल्या असत्या असं गिरीश महाजन म्हणाले. Minister Mahajan Responds to Viral Video of Angry Woman.महिलेनं पाण्याची बाटली फेकून मारली. आम्ही खूप संयमाने घेतलं पण त्यांचा खूपच संताप चालला होता. पोलीस आणि महिला अधिकाऱ्यांनाही आम्ही समजावून सांगितलं. जेव्हा महिला संतापाने बोलत होती तेव्हा आमच्या भगिनीही संतप्त झाल्या होत्या. मोर्चा जो निघाला होता तो महिलांसाठीच होता. महिला आरक्षणासंदर्भात मोर्चा होता असंही गिरीश महाजन म्हणाले..नारी शक्तीच भाजपला सत्तेतून हाकलून लावेल; महिलेनं मंत्री महाजनांना झापल्यानंतर विरोधकांनीही घेरलं.मोर्चा आणि आंदोलनावेळी असे प्रकार घडतच असतात. त्या जे बोलल्या ते संवेदनशील नव्हतं. त्या वेगळ्या भाषेत बोलू शकल्या असत्या. तक्रारही देता आली असती. पोलिसांकडे जाता आलं असतं. पहिल्यांदा आंदोलन होतंय का? मागण्या असतात, सर्व पक्षाचे, संघटनेचे लोक मोर्चे काढत असतात. तेव्हाही असे प्रकार होतात असं उत्तर गिरीश महाजन यांनी दिलं..गिरीश महाजन म्हणाले की, आम्ही मोर्चासाठी परवानगी घेतली होती. त्यासाठी मार्गही आधीच निश्चित झाला होता. मोर्चामुळे थोडा त्रास लोकांना झालेला असेल झाला असेल पण प्रत्येक मोर्चात त्रास होतोच.मला वाटतं की संध्याकाळची वेळ होती, मोर्चा रात्री निघू शकणार नाही. आमचा मार्ग ठरलेला होता आणि त्यासाठी परवानगी मागितली होती. नियोजन योग्य होतं..आमची भगिनी असं बोलते आणि बाटली फेकून मारते हे योग्य नाही. आम्ही जो मोर्चा काढला होता तो महिलांच्या हक्कासाठी मोर्चा होता. त्यांचा राग फारच अनावर झालेला होता. त्या असंसदीय भाषेत बोलत होत्या ते योग्य नव्हतं. मोर्चे, आंदोलनं होतात तेव्हा असं होतच असतं. पण आम्ही यापुढे काळजी घेऊ असंही गिरीश महाजन यांनी सांगितलं.