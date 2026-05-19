कर्मचाऱ्यांच्या हातात पैसाच-पैसा! पगारासोबत महागाई भत्ताही मिळणार, महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; कोणाला फायदा होणार?

मुंबई : सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. महायुती सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा फायदा होणार असून सरकारचा हा निर्णय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी भेट ठरणार आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांचा प्रलंबित महागाई भत्ता (डीए) देण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. याबाबत वित्त विभागाने शासकीय आदेश जारी केले असून त्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना लवकरच त्यांच्या तीन महिन्यांची डीएची थकबाकी दिली जाणार आहे. ही थकबाकी मे २०२६ च्या पगारात समाविष्ट केली जाणार आहे. तसेच जून २०२६ च्या सुरुवातीला रोख स्वरूपात दिली जाणार आहे..त्याचबरोबर राज्य सरकारी कर्मचारी आणि ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत वेतन घेणाऱ्या इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्यात येणार आहे. ही रक्कम मे २०२६ च्या पगारासोबत रोख स्वरूपात दिली जाईल, असे वित्त विभागाने जारी केलेल्या शासकीय आदेशात म्हटले आहे..महागाई भत्त्यात वाढमहाराष्ट्र सरकारने १ जुलै २०२५ पासून महागाई भत्त्याचा दर ५५% वरून ५८% पर्यंत वाढवला होता. या ३% वाढीनंतर १ फेब्रुवारी २०२६ पासून दरमहा वाढीव महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना रोख स्वरूपात दिला जात होता. मार्च २०२६ मध्ये जुलै २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५ कालावधीचा थकबाकी रोख स्वरूपात देण्यात आली होती..त्यानंतर नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीसाठी देखील देयकास मंजुरी देण्यात आली आहे. तथापि, महागाई भत्ता देण्याची सध्याची कार्यपद्धती आणि नियम पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील, असे जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.