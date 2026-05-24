Air India Building: एअर इंडिया इमारत सरकार खरेदी करणार; डील लवकरच पूर्ण होणार, कारण काय?

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने एअर इंडिया इमारत खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. बऱ्याच काळापासून नरिमन पॉईंट येथील समुद्राकिनारी असलेली २२ मजली प्रतिष्ठित एअर इंडिया इमारत ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र आता महाराष्ट्र सरकारचा एअर इंडिया इमारत खरेदीचा हा करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने घेतलेल्या एअर इंडिया इमारत खरेदीचा निर्णय अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. महायुती सरकारच्या वित्त विभागाने या इमारतीच्या खरेदीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे १,६०१ कोटी रुपये हस्तांतरित केले आहेत. तथापि, या इमारतीची खरेदी पूर्ण करण्यासाठी सरकारला १,६०१ कोटी रुपये मिळाले आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता विद्याधर पाटास्कर यांनी दिली आहे..खरेदी प्रक्रिया सुरुएअर इंडिया इमारत खरेदीची सध्या कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून, एआयएएचएल (AIAHL) सोबतची खरेदी प्रक्रिया आठवडाभरात पूर्ण होणार आहे. दरम्यान, खरेदी कराराचा मसुदा कायदा आणि न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. ही खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, नवीन मंत्रालय या इमारतीत कामकाज सुरू करण्यात येणार आहे..मंत्रालयात जागेची कमतरतासध्या, मंत्रालयाच्या इमारतीत विविध विभाग आणि मंत्रालयीन कार्यालयांसाठी जागेची कमतरता आहे. परिणामी, मंत्रालयाच्या संकुलात सध्या एका नवीन पाच मजली इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. दरम्यान, एअर इंडिया बिल्डिंग ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे..एअर इंडिया बिल्डिंगची रचनान्यूयॉर्कस्थित आर्किटेक्चर फर्मचे वास्तुविशारद जॉन बर्गी यांनी एअर इंडिया बिल्डिंगची रचना केली होती. ही २२ मजली इमारत १९७४ मध्ये राज्य सरकारच्या जमिनीवर बांधण्यात आली होती. एअरलाइनचे ट्रेडमार्क असलेले 'सेंटॉर' चिन्ह इमारतीच्या शिखरावर आहे..राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरीराज्य मंत्रिमंडळाने सरकारी कार्यालयांसाठी ऐतिहासिक एअर इंडियाची इमारत ताब्यात घेण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे सरकारची वार्षिक भाड्यात २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बचत होण्यास मदत होणार आहे. ही इमारत ताब्यात घेतल्यानंतर, सरकारी कार्यालयांसाठी अंदाजे ४६,४७० चौरस मीटर जागा उपलब्ध होईल. विशेष म्हणजे, समुद्रकिनारी असल्यामुळे अनेक मंत्री आपली कार्यालये येथे स्थलांतरित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.