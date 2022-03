फोन टॅपिंग प्रकरणी उत्तर का देत नाही? फडणवीसांनी सांगितलं कारण

मुंबई : फोन टॅपिंगप्रकरणी (Phone Tapping) विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnvis) यांना मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) नोटीस पाठवली आहे. पण या प्रकरणी आपल्याला माहितीचा स्त्रोत विचारला जाऊ शकत नाही, असं फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. याचं कारणंही त्यांनी सांगितलं आहे. (I cannot be asked source of information says Devendra Fadnavis)

फडणवीस म्हणाले, मी पोलिसांच्या नोटिशीला उत्तर दिलं आहे. विरोधी पक्षनेता म्हणून मला विशेष अधिकार आहे, त्यामुळं माझी माहिती कुठून आली हा प्रश्न मला विचारला जाऊ शकत नाही. मात्र मला पुन्हा नोटीस पाठवण्यात आली. या मला कोर्टात विचारण्यात आलं की, वारंवार नोटीस पाठवूनही मी उत्तर दिलं जात नाही. आता काल पोलिसांनी मला नोटिस पाठवली आहे. बदल्यांच्या घोटाळ्याप्रकरणी मला उद्या ११ वाजता बीकेसीच्या सायबर पोलीस स्टेशनला बोलावलं आहे.

मला अधिकार असले आणि माझ्या माहितीचा स्रोत विचारला जाऊ शकत नाही. त्यामुळं ही सगळी माहिती मी देशाच्या गृहसचिवांना दिली आहे. उलट याप्रकरणी जी माहिती बाहेर आली ती राज्य सरकारच्या मंत्र्यांनी दिली. याचे पुरावे माझ्याकडे आहेत. मी स्वत: पोलिसांकडे जाणार असून तिथं विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना उत्तर देईन, असंही फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.