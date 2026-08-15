Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे जेवायला रेस्टॉरंटमध्ये गेले, ताटात नकली पनीर आढळलं; पुढे काय झालं? आयुक्तांनी कारवाईचा किस्साच सांगितला!

महाराष्ट्राचे अन्न सुरक्षा प्रमुख आणि अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे सध्या चर्चेत आहेत. त्यांच्या जलद कारवाईची सर्वत्र चर्चा होत आहे. २१ वर्षांच्या कार्यकाळात २५ बदल्या झालेल्या तुकाराम मुंढे यांनी नुकतेच ब्लिंकइटवर कारवाई केल्यानंतर प्रसिद्ध पिझ्झा ब्रँड डॉमिनोजच्या ४ आउटलेट्सचे परवाने निलंबित केले आहेत. सोशल मीडियावर लोक मुंढे यांच्या कार्यशैलीचे कौतुक करत आहेत. तुकाराम मुंढे यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत दिली आहे. त्यात त्यांनी सांगितले की, ते जिथे कुठे जातात तिथे आजूबाजूच्या गोष्टींवर लक्ष ठेवणे ही त्यांची सवय आहे. यादरम्यान त्यांनी एक प्रसंगही सांगितला..तुकाराम मुंढे म्हणाले की, अलीकडेच एका मित्राने त्यांना जेवणासाठी बोलावले होते. ते आपल्या मित्रासोबत एका रेस्टॉरंटमध्ये गेले. रेस्टॉरंटमध्ये पोहोचल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, आवश्यक असलेला खाद्य परवाना ठळकपणे लावलेला नव्हता. त्यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले. जेव्हा त्यांच्या मित्राने पनीरची डिश मागवली तेव्हा मुंढे यांनी ती मागवण्यास नकार दिला. ते आपल्या मित्राला म्हणाले, "पनीर मागवू नकोस. ते माझ्या नजरेत पास होणार नाही." पनीरची डिश आल्यानंतर त्यांनी ती काळजीपूर्वक तपासली. .FDA Action: डॉमिनोजनंतर तुकाराम मुंढेंचा झेप्टो, इन्स्टामार्टसह फ्रुटीवर प्रहार; ११ तास छापेमारी, १४ परवाने निलंबित.ते म्हणाले, "मग मी विचारले, 'हे खरंच अस्सल पनीर आहे का?' ते आल्याबरोबर मी तपासले. ते निश्चितच अस्सल पनीर नव्हते." तुकाराम मुंढे यांनी रेस्टॉरंट व्यवस्थापनासमोर परवाना आणि इतर नियमांसंबंधीच्या त्रुटी मांडल्या. मात्र तात्काळ कारवाई करण्याऐवजी त्यांनी रेस्टॉरंटला त्या त्रुटी दूर करण्यासाठी २४ तासांची मुदत दिली. त्यांनी अधिकाऱ्यांना २४ तासांनंतर रेस्टॉरंटची पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी जागेला भेट देऊन नियमांचे पालन होत आहे की नाही याचे मूल्यांकन केले..Tukaram Mundhe : तुकाराम मुंढेंची 'जबरा फॅन' बनली 'ही' प्रसिद्ध अभिनेत्री; म्हणाली- अनेकदा प्रामाणिकपणाची मोठी किंमत चुकवावी लागते.तुकाराम मुंढे यांनी सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारला. महाराष्ट्र केडरचे २००५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेल्या मुंढे यांनी तेव्हापासून राज्यभरातील अन्न सुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनाविरुद्धची मोहीम तीव्र केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत रेस्टॉरंट, आईस्क्रीम पार्लर, डेअरी आणि ई-कॉमर्स सुविधांसह अनेक आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे. स्वच्छता आणि अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांवर कारवाईही करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.