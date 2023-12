Bacchu Kadu: "आईची जात मुलांना लागली तर मोठा घोळ होईल"; बच्चू कडूंच्या विधानामुळं संभ्रम

मुंबई : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यामध्ये सगे-सोयरे सर्वांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी लावून धरली आहे. पण याला आता आमदार बच्चू कडू यांनी विरोध दर्शवला आहे. आत्तापर्यंत जरांगेंना पाठिंबा देणाऱ्या कडू यांच्या या विधानावर उलटसुलट चर्चा सुरु झाल्या आहेत. (If child is taken caste by mother then it will be big mess says Bacchu Kadu on Maratha Reservation)