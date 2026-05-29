Maharashtra Rain: राज्यातील 'या' भागात मुसळधार पावसाचा अंदाज; हवामान विभागाचा अलर्ट; कसं असेल वातावरण?

विदर्भ : राज्यात काही दिवसांपासून अनेक भागात पावसाच्या हलक्या सरी कोसळत आहेत. तसेच सकाळपासून ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे नागरिकांना उन्हापासून दिलासा मिळत आहे. अशातच हवामान विभागाने विदर्भात पुढील तीन-चार दिवसांत वातावरणात बदल होण्याची शक्यता वर्तवली आहे..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, विदर्भात पुढील काही दिवसांत वातावरणात बदल होणार आहे. या काळात विदर्भातील काही भागांत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे उष्णतेपासून नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाटभारतीय हवामान विभागाने पुढील ४ दिवसांत मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगड, ओडिशा आणि उत्तर अंतर्गत कर्नाटक यासह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आणि पूर्व राजस्थानमध्येही मुसळधार पावसाचा अंदाज दिला आहे. तसेच अंदमान आणि निकोबार बेटे, उप-हिमालयीन पश्चिम बंगाल, ईशान्य भारत, जम्मू-काश्मीर, लडाख, हरियाणा, चंदीगड आणि दिल्ली या भागांत पुढील ४ दिवसांत मेघगर्जनेसह व विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाजही वर्तवला आहे..९० टक्के पाऊस पडण्याची शक्यतायंदा मान्सूनमध्ये भारतात सरासरीच्या ९० टक्के पाऊस पडण्याची शक्यता असल्याची माहिती भारतीय हवामान विभागाने दिली आहे. शुक्रवारी (ता. २९) रोजी हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, या मान्सून हंगामात ईशान्य भारतात सामान्य पाऊस पडण्याची शक्यता असली तरी, देशाच्या उर्वरित भागात सामान्यपेक्षा कमी पाऊस पडू शकतो, असा अंदाज आहे..राज्यात पावसाचे आगमन उशिराने होणारहवामान विभागाने यंदा राज्यात पावसाळ्याचे आगमन उशिरा होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. उन्हाची तीव्रता वाढत असून अनेक जिल्ह्यांमध्ये तापमान ४० अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक नोंदवले जात आहे. परिणामी वाढत्या तापमानामुळे रहिवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे, महाराष्ट्राला सर्वत्र मान्सूनचा पाऊस पडण्यासाठी कदाचित आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.