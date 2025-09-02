महाराष्ट्र बातम्या

राज्यासाठी पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! IMD कडून 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट जारी; कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात काय स्थिती?

IMD Orange Alert for Maharashtra Districts : रायगड-रत्नागिरीत मुसळधार पाऊस, मराठवाड्यात यलो अलर्ट
Maharashtra Rain Alert
Maharashtra Rain Alertesakal
बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

Maharashtra Rain Alert : सप्टेंबर महिन्यात कोकणात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, सध्या तरी महिन्याची सुरुवात पावसाच्या जोरदार सरींनी होत असून हवामान खात्याने (IMD) ‘ऑरेंज ॲलर्ट’ (IMD Orange Alert) जारी केला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Satara
Mumbai
IMD
Raigad
palghar
Weather Update maharashtra
Ratnagiri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com