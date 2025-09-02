राज्यासाठी पुढील तीन दिवस महत्त्वाचे! IMD कडून 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट जारी; कोकण, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात काय स्थिती?

Maharashtra Rain Alert : सप्टेंबर महिन्यात कोकणात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, सध्या तरी महिन्याची सुरुवात पावसाच्या जोरदार सरींनी होत असून हवामान खात्याने (IMD) ‘ऑरेंज ॲलर्ट’ (IMD Orange Alert) जारी केला आहे..दक्षिण कोकणात मंगळवारी ‘यलो ॲलर्ट’ दिला गेला असून बुधवार आणि गुरुवारी ‘ऑरेंज ॲलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. तर, उत्तर कोकणात पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून पालघर आणि ठाणे या जिल्ह्यांना गुरुवारी ‘ऑरेंज ॲलर्ट’ देण्यात आला आहे..रायगडमध्ये सलग तीन दिवस पावसाचा इशारारायगड जिल्ह्यासाठी बुधवार, गुरुवार आणि शुक्रवार या तीनही दिवशी ‘ऑरेंज ॲलर्ट’ लागू आहे. रत्नागिरीमध्ये बुधवार आणि गुरुवारी मुसळधार पावसाचा अंदाज आहे. सिंधुदुर्गातही बुधवारी ऑरेंज ॲलर्ट जारी करण्यात आला असून, या कालावधीत मुसळधार ते अती मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे..मुंबईत पावसाचा जोर मर्यादितमुंबईत बुधवारी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता असून गुरुवार आणि शुक्रवार काही ठिकाणी मुसळधार सरी कोसळू शकतात. मात्र, मुंबईसाठी अद्याप ‘ऑरेंज ॲलर्ट’ जारी केलेले नाही..उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा अंदाजधुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांमध्ये मंगळवार ते गुरुवार या दरम्यान मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. घाट परिसरात मात्र पावसाचा जोर अधिक असेल. पुणे घाट परिसरात बुधवार ते शुक्रवार, नाशिक घाटात गुरुवारी, तर कोल्हापूर आणि सातारा घाट भागात बुधवार व गुरुवारी ‘ऑरेंज ॲलर्ट’ घोषित करण्यात आला आहे..मराठवाड्यातही यलो ॲलर्टमध्य महाराष्ट्रासोबतच मराठवाड्यात पुढील दोन ते तीन दिवस मेघगर्जनेसह पाऊस होण्याची शक्यता असल्याने हवामान खात्याने यलो ॲलर्ट जारी केला आहे..कर्नाटकमध्येही मुसळधारेचा अंदाजकर्नाटकात पुढील पाच दिवस मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे. राज्यात प्रामुख्याने बंगळूर आणि किनारपट्टी भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता असून, ढगाळ हवामान कायम राहील, असे सांगण्यात आले आहे. बंगळूर ग्रामीण जिल्ह्यातही पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दोन्ही जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट जाहीर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.