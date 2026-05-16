Monsoon Update: अंदमानात मान्सून आला रे! केरळात २६ मेपर्यंत पोहोचणार; कोकण किनारपट्टीवर कधी दाखल होणार?

पुणे : शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आज अंदमान मध्ये मान्सून दाखल असून मागच्या वर्षी पेक्षा ६ दिवस अगोदरच अंदमान मध्ये मान्सून दाखल झाला असल्याची माहिती हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ.एस.डी.सानप यांनी दिली. .याबाबत हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. सानप म्हणाले की, आज मान्सून अंदमानमध्ये दाखल झाला आहे. गेल्या २४ ते ४८ तासांपासून अंदमान मध्ये पाऊस पडताना पहायला मिळत आहे. मान्सूनचे वारे सक्रिय झाल्यामुळे मान्सून अंदमान मध्ये दाखल झाला असून केरळ मध्ये येत्या २६ जून पर्यंत पोहचण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर मान्सून ६ जूनपर्यंत कोकण किनारपट्टीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, पहिल्या टप्प्यातील अंदाजानुसार सरासरीच्या ९२ टक्के इतका यंदा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. यावर्षी एल निनो' सक्रिय होत असल्यामुळे पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा ८ टक्क्यांनी कमी राहू शकते असेही डॉ. सानप यावेळी म्हणाले..सध्या उत्तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांत उष्णतेची तीव्र लाट पाहायला मिळत आहे. अकोला, जळगाव आणि नंदुरबार यांसारख्या शहरांमध्ये तापमान ४५ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. मात्र येत्या दोन दिवसांत तापमानात घट होणार..मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला१९ मे पर्यंत केरळमधील काही तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळे आणि ताशी ४०-५० किमी वेगाने वाहणारे सोसाट्याचे वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, केरळ, कर्नाटक आणि लक्षद्वीपच्या किनारपट्टीवर व समुद्रात (offshore) ताशी ४०-५० किमी वेगाने, तसेच वाऱ्यासह ताशी ६० किमीपर्यंत वेग गाठणारे वादळी हवामान राहण्याची अपेक्षा आहे. या कालावधीत मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.