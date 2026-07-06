महाराष्ट्र बातम्या

Rain Update: महत्त्वाची बातमी! पुण्यासह नाशिक आणि पालघरला रेड अलर्ट, तर ऑरेंज अलर्ट कोणाला? महाराष्ट्रातील पावसाबाबत मोठी अपडेट समोर

Maharashtra Weather Update: हवामान विभागाने पुढील काही दिवस राज्यात अतिवृष्टीचा इशारा देत मोठी अपडेट जारी केली आहे. काही जिल्ह्यांना रेड तर काही ठिकाणी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
Maharashtra Weather Update

Maharashtra Weather Update

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढत चालला आहे. यामुळे वाहतुकीला मोठा फटका बसत असून अनेक ठिकाणी पाणी साठल्यामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. हवामान विभागाने अनेक भागांत ताशी ७० ते ९० किलोमीटर वेगाने वारे वाहत असल्याचे नोंदवले आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. अशातच हवामान विभागाने पुढील काही दिवस राज्यात अतिवृष्टीचा इशारा देत नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे.

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Indian Meteorological Department
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