Rain Update: महत्त्वाची बातमी! पुण्यासह नाशिक आणि पालघरला रेड अलर्ट, तर ऑरेंज अलर्ट कोणाला? महाराष्ट्रातील पावसाबाबत मोठी अपडेट समोर

मुंबई : मुंबईसह महाराष्ट्रात पावसाचा जोर वाढत चालला आहे. यामुळे वाहतुकीला मोठा फटका बसत असून अनेक ठिकाणी पाणी साठल्यामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. हवामान विभागाने अनेक भागांत ताशी ७० ते ९० किलोमीटर वेगाने वारे वाहत असल्याचे नोंदवले आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता लक्षात घेऊन 'रेड अलर्ट' जारी केला आहे. अशातच हवामान विभागाने पुढील काही दिवस राज्यात अतिवृष्टीचा इशारा देत नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा जारी केला आहे. .हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, उत्तर कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस आणि तुरळक ठिकाणी अत्यंत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. दक्षिण कोकण-गोव्यामध्ये तुरळक ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडणार आहे. .Mumbai Weather: मुंबईत ८० किमी वेगाने वारे वाहणार; क्रेन, मचानबाबत पालिकेचे बिल्डर्स कंत्राटदारांना 'हे' कडक नियम जारी.दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पाऊस पडणार असून दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील घाट क्षेत्रात तुरळक ठिकाणी अत्यंत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील घाट क्षेत्रात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळ, ३०-४० किमी प्रति तास वेगाने वाहणारे वारे आणि अत्यंत मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..'या' जिल्ह्यांना रेड अलर्टमंगळवार (ता.७) रोजी पालघर, रायगड या जिल्ह्यांसह पुणे आणि नाशिक घाटमाथ्यांवर रेड अलर्टचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी काही ठिकाणी मुसळधार ते अति मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. तसेच, ताशी ७०-८० किमी वेगाने जोरदार वारे वाहण्याची दाट शक्यता आहे..Mumbai Rain: मुंबईची तुंबई! बेस्टची सेवा विस्कळीत, अनेक मार्गात बदल; वाचा सविस्तर.यलो आणि ऑरेंज अलर्टहवामान विभागाच्या अंदाजानुसार मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, नाशिक, अकोला, अमरावती या जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. तर सिंधुदुर्ग, अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा अशा अनेक जिल्ह्यांना यलो अलर्ट आयएमडीने दिला आहे. यावेळी तरुळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..महापालिकेचा इशारामुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) नागरिकांना चालताना किंवा पार्किंग करताना मोठी, जुनी झाडे, जड जाहिरात फलक, विजेचे खांब आणि कमकुवत व जीर्ण इमारतींपासून सुरक्षित अंतर राखण्याचा विशेष इशारा दिला आहे. वाऱ्याच्या उच्च दाबामुळे या इमारती कोसळण्याचा किंवा ढासळण्याचा धोका लक्षणीयरीत्या वाढतो, ज्यामुळे जीवित आणि मालमत्तेची मोठी हानी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे महानगरपालिकेने इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.