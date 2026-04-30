India Census 2026 : राज्यात १ मे पासून जनगणना, विचारले जाणार 'हे' प्रश्न; चुकीची माहिती दिल्यास होणार तब्बल 'इतका' दंड

देशात १५ वर्षांनंतर होणारी जनगणना म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात ही जनगणना १ मेपासून सुरु होणार आहे. विशेष म्हणजे भारतातील पहिली डिजिटल जनगणना ठरणार आहे. यावेळी पारंपरिक पद्धतीसोबतच मोबाइल अॅप आणि स्व-गणनेची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. १ ते १५ मे या कालावधीत ज्यांना शक्य आहे ते स्वत:ची माहिती अधिकृत पोर्टलवर भरू शकतात. इतरांसाठी १६ मे पासून १४ जूनपर्यंत नेहमीच्या पद्धतीनं पहिल्या टप्प्यातील जनगणना होणार आहे. .जनगणना कायदा १९४८ नुसार, जनगणना कर्मचाऱ्यांना चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देणे किंवा सहकार्य न करणे हे दंडनीय आहे. यासाठी १ हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी अचूक, संपूर्ण आणि प्रामाणिक माहिती देण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे..कोणते प्रश्न विचारले जाणार?.घराबद्दल माहिती१. घर क्रमांक २. जनगणना घर क्रमांक ३. घराची फरशी कोणत्या मुख्य साहित्याने बनली आहे ?४. घराच्या भिंतीसाठी कोणते मुख्य साहित्य वापरले गेले आहे?५. घराच्या छतासाठी कोणते मुख्य साहित्य वापरले गेले आहे? ६. जनगणनेचे घर निवासासाठी वापरले जात आहे की व्यवसायासाठी?७. घराची सध्याची स्थिती काय आहे? कुटुंबाबद्दल माहिती ८. कुटुंब क्रमांक? ९. कुटुंबात राहणाऱ्या व्यक्तींची एकूण संख्या? १०. कुटुंब प्रमुखाचे नाव? ११. कुटुंब प्रमुखाचे लिंग?१२. कुटुंब प्रमुख अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) किंवा 'इतर' प्रवर्गातील आहे का? १३. घराच्या मालकीची स्थिती काय?१४. कुटुंबाच्या ताब्यात असलेल्या खोल्यांची संख्या?१५ कुटुंबात राहणाऱ्या विवाहित जोडप्यांची संख्या? .मूलभूत सुविधांबद्दल माहिती१६. पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्त्रोत?१७. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता ?१८. प्रकाशाचा मुख्य स्त्रोत काय? १९. शौचालय आहे का? २०. शौचालयाचा प्रकार ?२१. सांडपाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था कशी आहे? २२. अंघोळीच्या सुविधेची काय आहे?२३. स्वयंपाकघर आणि एलपीजी, पीएनजी कनेक्शनची उपलब्धता?२४. स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे मुख्य इंधन कोणते? मालमत्ता आणि संवादाची साधने२५. संवाद साधण्यासाठी रेडिओ किंवा ट्रान्झिटर आहे?२६. घरामध्ये टेलिव्हिजन आहे ?२७. इंटरनेटची सुविधा आहे?२८. लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटर आहे?२९. सायकल, स्कूटर, मोटारसायकल किंवा मोपेड आहे?३०. टेलीफोन, मोबाईल फोन किंवा स्मार्टफोन आहे?३१. कार, जीप किंवा व्हॅन आहे?३२. कुटुंबात मुख्यत्वे वापरले जाणारे धन्य कोणते? ३३. मोबाईल क्रमांक काय आहे? .सरकारचे आवाहनही जनगणना केवळ आकडेवारी गोळा करण्याची प्रक्रिया नसून, देशाच्या भविष्यातील नियोजन, विकास योजना, आरक्षण धोरणे, संसाधन वाटप आणि धोरणनिर्मितीसाठी आधारभूत ठरणारी आहे. ग्रामीण-शहरी विकास, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यासारख्या क्षेत्रांसाठी हे डेटा अत्यंत महत्त्वाचे ठरतील. सर्व नागरिकांनी जनगणना कर्मचाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करावे आणि उपलब्ध असल्यास स्व-गणनेचा पर्याय वापरावा. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक भारतीयाची जबाबदारी आहे.असे आवाहन सरकारने केले आहे.