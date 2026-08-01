India Monsoon Forecast : विदर्भ-मराठवाड्यासाठी दिलासादायक बातमी! बंगालच्या उपसागरातील घडामोडींमुळे जुलै तर तरला, पण पुढील 2 महिने कसा राहील मॉन्सून? पाहा काय सांगतो IMD रिपोर्ट

पुणे : मॉन्सूनच्या ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या उर्वरित हंगामात देशात सरासरीपेक्षा ९४ टक्क्यांपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तविला आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यात ऑगस्टमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पावसाची शक्यताही ‘आयएमडी’ने (IMD Rainfall Forecast for India) वर्तविली..‘आयएमडी’चे महासंचालक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा यांनी शुक्रवारी ऑनलाइन पत्रकार परिषदेत मॉन्सून हंगामाच्या उत्तरार्धाचा अंदाज जाहीर केला. ‘‘जुलैमध्ये बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाची चार क्षेत्रे तयार झाली. त्यांच्यापैकी दोन क्षेत्रे अतितीव्र पातळीपर्यंत पोहोचली..या क्षेत्रांच्या प्रभावामुळे २४ दिवस पाऊस सक्रिय राहून देशभरातील मासिक पर्जन्यमान सरासरीच्या १०१ टक्के नोंदले गेले. जूनमध्ये देशात सरासरीपेक्षा ३५.४ टक्के पाऊस कमी नोंदला गेला होता. जुलैमधील पावसामुळे तूट भरून निघत हंगामाच्या पूर्वार्धाचे एकूण पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा १२.६ टक्के कमी राहिले आहे,’’ असेही डॉ. महापात्रा यांनी सांगितले..Bhusawal Green Hydrogen Project : ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात भुसावळचा नवा इतिहास! दीपनगर औष्णिक केंद्रात 'ग्रीन हायड्रोजन' प्रकल्प सुरू; शून्य कार्बन उत्सर्जनाचा प्रयोग यशस्वी.‘पॉझिटिव्ह आयओडी’ची शक्यता‘‘प्रशांत महासागरामध्ये सध्या मध्यम तीव्रतेचा एल निनो सक्रिय असून, वर्षाच्या अखेरपर्यंत त्याची तीव्रता सर्वोच्च पातळीपर्यंत पोचण्याचा अंदाज आहे. हिंदी महासागरातील तापमानाची तफावत दर्शवणारी इंडियन ओशन डायपोलची (आयओडी) स्थिती सध्या न्यूट्रल असून, मॉन्सूनच्या उत्तरार्धात ‘आयओडी’ पॉझिटिव्ह होणार असल्याचे विविध मॉडेलमधून वर्तविण्यात आले आहे. ‘आयओडी’ सकारात्मक राहिल्यास एल निनोचा मॉन्सूनच्या उत्तरार्धावरील संभाव्य प्रभाव काहीसा कमी होऊ शकतो,’’ असे मत डॉ. महापात्रा यांनी व्यक्त केले..दोन महिन्यांत १०६ टक्के पाऊसजु लैमधील दमदार पावसामुळे मॉन्सूनच्या पूर्वार्धात राज्यात सरासरीच्या १०६ टक्के पाऊस नोंदला गेला. एक जून ते ३१ जुलै या कालावधीत देशभरात सरासरीपेक्षा १३ टक्के कमी पाऊस झाला असून, देशातील ४९ टक्के जिल्हे अजूनही चांगल्या पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत..Ratnagiri Bhatye Breakwater Project : रत्नागिरीत 143 कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट! 'या' भागात सुरू होणार 'सी-प्लेन' सेवा; पालकमंत्री उदय सामंत यांनी केली पाहणी.जुलैमध्ये बंगालच्या उपसागरात चार कमी दाबाची क्षेत्रे तयार झाली. त्यांपैकी तीन क्षेत्रांचा पश्चिमेकडे प्रवास झाला. संथगतीने प्रवास करणाऱ्या या कमी दाबाच्या क्षेत्रांची तीव्रताही जास्त असल्याने राज्यातील पर्जन्यमान सुधारण्यासाठी ही स्थिती पोषक ठरली. १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत राज्यात सरासरीच्या १०६ टक्के पाऊस नोंदला गेला असून, फक्त जुलैमध्ये राज्यात सरासरीपेक्षा ४० टक्के जास्त पाऊस नोंदला गेला. मॉन्सूनच्या पूर्वार्धात कोकणात सरासरीपेक्षा दोन टक्के, तर मध्य महाराष्ट्रात २० टक्के जास्त पाऊस झाला..मराठवाड्यात आठ टक्के आणि विदर्भात एक टक्का कमी पावसाची नोंद झाली. जुलैअखेरीस झालेल्या सर्वदूर पावसामुळे मराठवाडा आणि विदर्भातील पावसाची मोठी तूट बऱ्याच अंशी भरून निघाली. राज्यात आता हिंगोली, बीड, सोलापूर, नंदुरबार आणि सिंधुदुर्ग हे पाचच जिल्हे असे आहेत, जिथे अपुरा (सरासरीपेक्षा २० ते ५९ टक्के कमी) पाऊस झाला आहे. इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्वसाधारण किंवा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस नोंदला गेला आहे..Almatti Dam Controversy : आलमट्टीच्या उंचीवरून कर्नाटकची मनमानी! महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जावे; तज्ज्ञांचं आवाहन, काय म्हणाले केंगार?.३६० जिल्ह्यांमध्ये पावसाची प्रतीक्षाएकीकडे महाराष्ट्रासह मध्य भारतामध्ये चांगला पाऊस झालेला असतानाच, दुसरीकडे उत्तर, पूर्व, ईशान्य आणि दक्षिण भारतामध्ये अनेक राज्यांत अपुऱ्या पावसाची नोंद झाली. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरळ या राज्यांमधील एकूण ३६० जिल्हे अजूनही चांगल्या पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.