महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather: शेतकऱ्यांसाठी गुडन्यूज! विदर्भ वगळता सर्वत्र पावसाची शक्यता, 'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

Meteorological Department : आयएमडीने हवामानाबाबत नवा अंदाज वर्तवला आहे. ज्यामध्ये विदर्भ वगळता सर्वत्र पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
Maharashtra Weather Update

Maharashtra Weather Update

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : महाराष्ट्रात मान्सूनचे आगमन झाले असून राज्यभरात पावसाची हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. आज सकाळी मुंबईत काही ठिकाणी पावसाच्या सरी कोसळल्या असून सध्या पुण्यातही पाऊस कोसळत आहे. यामुळे उकाड्यापासून हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. अशातच आयएमडीने हवामानाबाबत नवा अंदाज वर्तवला आहे.

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