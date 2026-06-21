Maharashtra Weather: शेतकऱ्यांसाठी गुडन्यूज! विदर्भ वगळता सर्वत्र पावसाची शक्यता, 'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

मुंबई : महाराष्ट्रात मान्सूनचे आगमन झाले असून राज्यभरात पावसाची हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. आज सकाळी मुंबईत काही ठिकाणी पावसाच्या सरी कोसळल्या असून सध्या पुण्यातही पाऊस कोसळत आहे. यामुळे उकाड्यापासून हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळत आहे. अशातच आयएमडीने हवामानाबाबत नवा अंदाज वर्तवला आहे. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच महाराष्ट्रात मान्सून सक्रिय होणार आहे. यामुळे बहुतांश भागांमध्ये पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. विदर्भासह धुळे, नंदुरबार, जळगाव, बीड, लातूर, सोलापूर हे जिल्हे वगळता पुढच्या तीन दिवसात पावसाचा अंदाज दिला आहे. .Mumbai Water Supply: मॉन्सून कोकणातच खोळंबला! मुंबईवर पाणीटंचाईचे संकट, पाऊस कधी बरसणार? मोठी अपडेट समोर.मराठवाड्यातील काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह मेघगर्जना, हलका ते मध्यम पाऊस आणि ताशी ४० ते ५० किमी वेगाने सोसाट्याचा वारा वाहण्याची शक्यता आहे. तसेच कोकण, पश्चिम आणि मध्य महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..त्याचबरोबर, कोकण विभागातील ठाणे, मुंबई, रत्नागिरी, पुणे, सातारा आणि सांगली येथे हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तर उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये कोरडे हवामान राहणार आहे. तथापि, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यांसह सोलापूर, कोल्हापूर आणि घाटमाथा परिसरात 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे..Mumbai News: मुंबई पालिकेचा कर रेकॉर्ड सुधारणार, ५४ डेटा एंट्री ऑपरेटर नेमणार, ३० लाखांचा खर्च; प्रशासनाचा मोठा निर्णय.महाराष्ट्रात एकीकडे पावसाचा इशारा देण्यात आला असून काही भागात नागरिकांना अजूनही उष्णतेच्या लाटांचा सामना करावा लागणार आहे. दक्षिण कोकण-गोवा जिल्ह्यांतील काही ठिकाणी उष्ण आणि दमट हवामानाची शक्यता आहे. तर उत्तर कोकण आणि उत्तर मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता असल्याचे हवामान विभागाचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.