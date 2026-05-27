Railway Ticket Price: रेल्वे तिकीटाचे दर वाढणार! प्रवाशांचा खिशाला फटका बसणार; रेल्वे प्रशासन मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

नितीन बिनेकरमुंबई : भारतीय रेल्वेच्या वीज खरेदीवर खासगी उद्योगांप्रमाणे वीज अधिभार भरावा लागेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यानुसार रेल्वेला मागील १० वर्षांतील थकबाकी, अधिभार आणि व्याज मिळून तब्बल १८ हजार कोटी रुपये भरावे लागण्याची शक्यता आहे. हा अतिरिक्त खर्च पर्यायाने प्रवाशांच्या तिकिटातून वसूल केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. परिणामी, इंधन दरवाढीमुळे आधीच महागाईने पिचलेल्या प्रवाशांसमोर रेल्वे तिकीट दरवाढीचे संकट उभे ठाकले आहे..देशभरातील बहुतांश रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. खर्च नियंत्रणात ठेवण्यासाठी भारतीय रेल्वे अनेक वर्षांपासून 'ओपन अॅक्सेस'द्वारे थेट वीज खरेदी करते. त्यात वीज वितरण कंपन्यांना वगळून थेट वीज उत्पादकांकडून वीज खरेदी केली जाते; परंतु त्यास विविध राज्यांतील वितरण कंपन्यांनी आक्षेप घेतला. नियमानुसार वीज खरेदीवर वितरण कंपन्यांकडून 'क्रॉस-सबसिडी सरचार्ज' (सीएसएस) आणि 'अतिरिक्त अधिभार' आकारला जातो. रेल्वेना संबंधित राज्यातील वितरण कंपन्यांना द्यावा, याबाबत अपिलीय विद्युत न्यायाधिकरणात (एपीटीईएल) दाद मागितली होती..एक दोन नव्हे तब्बल १४० तरुणींना ओढलं प्रेमाच्या जाळ्यात, लावला लाखोंचा चुना...पोलिसही चक्रावले!.रेल्वेने भूमिका मांडताना आमच्याकडे स्वतंत्र पारेषण व्यवस्था, उपकेंद्रे आणि वितरण व्यवस्था आहे. त्यामुळे वीज कायद्याप्रमाणे वितरण कंपनीचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली. हा दर्जा मिळाल्यास रेल्वेला सीएसएस आणि अतिरिक्त अधिभार द्यावा लागणार नाही, असा युक्तिवाद केला. रेल्वेच्या या दाव्याला अनेक राज्यांतील वीज वितरण कंपन्या आणि राज्य विद्युत नियामक आयोगांनी विरोध केला..रेल्वे ही केवळ स्वतःच्या वापरासाठी वीज घेते, ती इतर ग्राहकांना वीज पुरवत नाही. त्यामुळे रेल्वेला वितरण परवाना देऊ नये, असा युक्तिवाद केला. अपिलीय विद्युत न्यायाधिकरणाने रेल्वेचा दावा फेटाळत सीएसएस आणि अतिरिक्त अधिभार लागू होईल, असे स्पष्ट केले. त्याविरोधात रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास सुरू आहे. सर्व कायदेशीर पर्यायांचा अभ्यास करून गरज पडल्यास पुढील अपील करण्यात येईल, अशी माहिती रेल्वे बोर्डातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने 'सकाळ'ला दिली..सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा८ मे २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेची याचिका फेटाळून लावत 'एपीटीईएल'चा निर्णय कायम ठेवला. न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने भारतीय रेल्वे ही वीज कायद्यानुसार 'ग्राहक' असल्याचे स्पष्ट केले. रेल्वे ही स्वतःच्या वापरासाठी वीज खरेदी करते. ती इतर ग्राहकांना वीज पुरवत नाही. त्यामुळे रेल्वेला सवलत लागू होत नसल्याने खरेदी केलेल्या प्रत्येक युनिटवर अधिभार भरावा लागणार आहे..आर्थिक ताण वाढणारसर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम रेल्वेच्या आर्थिक गणितावर होणार आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होईल. विविध राज्यांतील थकबाकी आणि व्याजाचा विचार करता सुमारे १८ ते २० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. हा खर्च रेल्वे तिकीटदरांतून वसूल करण्याची शक्यता आहे..Central Railway food price hike : महागाईच्या झळा ! आता रेल्वे स्थानकांतील खाद्यपदार्थांचेही दर वाढले; सामान्य प्रवाशांच्या खिशाला आणखी कात्री.भारतीय रेल्वेची वीज भूक३४.५ अब्ज - युनिट वार्षिक वीज वापर९.५ कोटी - दररोजचा विजेचा वापर३२,००० कोटी - विजेवरील वार्षिक खर्च८९ कोटी - विजेवरील दररोजचा खर्च.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.