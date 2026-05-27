महाराष्ट्र बातम्या

Railway Ticket Price: रेल्वे तिकीटाचे दर वाढणार! प्रवाशांचा खिशाला फटका बसणार; रेल्वे प्रशासन मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

Railway Ticket Price Hike: भारतीय रेल्वेचा १८ हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रवाशांकडून वसूल केला जाणार आहे. यामुळे रेल्वे तिकीटाचे दर वाढणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नितीन बिनेकर

मुंबई : भारतीय रेल्वेच्या वीज खरेदीवर खासगी उद्योगांप्रमाणे वीज अधिभार भरावा लागेल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. त्यानुसार रेल्वेला मागील १० वर्षांतील थकबाकी, अधिभार आणि व्याज मिळून तब्बल १८ हजार कोटी रुपये भरावे लागण्याची शक्यता आहे. हा अतिरिक्त खर्च पर्यायाने प्रवाशांच्या तिकिटातून वसूल केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. परिणामी, इंधन दरवाढीमुळे आधीच महागाईने पिचलेल्या प्रवाशांसमोर रेल्वे तिकीट दरवाढीचे संकट उभे ठाकले आहे.

