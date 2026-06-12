महाराष्ट्र बातम्या

आता IRCTC वेबसाईट हँग होणार नाही! १५ जुलैपासून नवी प्रणाली लागू; तत्काळ तिकीट बुकिंगचा त्रास संपणार?

IRCTC New App: केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आयआरसीटीसीची नवी वेबसाइट सुरु केली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. १५ जुलैपासून नवी प्रणाली लागू केली जाणार आहे.
IRCTC New App

IRCTC New App

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : सध्या आयआरसीटीसीच्या ऑफिशियल साइटवर अनेक त्रुटी निर्माण होत असल्यामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अशातच ही समस्या लवकरच दूर होणार आहे. याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मोठी घोषणा केली आहे.

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