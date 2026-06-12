आता IRCTC वेबसाईट हँग होणार नाही! १५ जुलैपासून नवी प्रणाली लागू; तत्काळ तिकीट बुकिंगचा त्रास संपणार?

मुंबई : सध्या आयआरसीटीसीच्या ऑफिशियल साइटवर अनेक त्रुटी निर्माण होत असल्यामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अशातच ही समस्या लवकरच दूर होणार आहे. याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मोठी घोषणा केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आयआरसीटीसीची नवी वेबसाइट सुरु केली जाणार असल्याची माहिती दिली आहे. आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवर वारंवार होणाऱ्या त्रुटींमुळे सरकारने मोठा पाऊल उचललं आहे. १५ जुलै २०२६ पर्यंत आयआरसीटीसीची नवी वेबसाइट लॉन्च केली जाणार असून यामुळे प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे..Mumbai News: मुंबईत पाण्याचे स्रोत विकसित करा, पाणीसंकट मिटवण्यासाठी स्थायी समितीचे प्रशासनाला निर्देश .केंद्रीय रेल्वे मंत्री एका कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत असताना त्यांनी आयआरसीटीसीच्या नव्या अॅपबाबत घोषणा केली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना वेबसाइटमध्ये कॅप्चा भरण्यात अडचण निर्माण होत असल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांची समस्या ऐकताच रेल्वे मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना फोन करत नवी वेबसाईट तयार करण्याची मागणी केली. ज्यामध्ये त्यांनी '३० दिवसात वेबासाइट तयार करू शकतो का?' असा प्रश्न विचारला..केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यांच्या प्रश्नावर अधिकाऱ्यांनी उत्तर देताच 'पुढील महिन्याची १५ तारीख म्हणजेच येत्या १५ जुलैपर्यंत नवीन वेबसाइट लॉन्च केली जाणार, असे आश्वासन दिले. आयआरसीटीसीची ही नवीन वेबसाइट अधिक यूझर फ्रेंडली असून जुन्या साइटच्या तुलनेत जास्त वेगवान असणार आहे. तसेच या नव्या साइटच्या माध्यमातून बुकिंग प्रोसेस सुरळीतरीत्या पार पडणार आहे..FDA Action: तुकाराम मुंढेंचा अॅक्शन मोड! राज्यभरात धडक कारवाई सुरूच, एका दिवसात चार कोटींचा साठा जप्त, २१ जण अटकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.