महाराणी ताराराणी जैन समुदायाच्या, जैन मुनी नयन पद्मसागर यांचं विधान

छत्रपती संभाजी महाराज आणि छत्रपती राजाराम महाराजांच्या मृत्यूनंतर २५ वर्षे औरंगजेबाशी लढा देणाऱ्या महाराणी ताराराणी यांच्याबाबत जैन मुनी आचार्य नयन पद्मसागर यांनी वादग्रस्त विधान केलंय. औरंगजेबाचा नाश करण्यासाठी जैन महाराणी असलेल्या ताराराणींचा जन्म झाला असं विधान जैन मुनींनी केलंय. मुंबईत जैन समुदायाच्या कार्यक्रमात बोलताना जैन मुनी नयन पद्मसागर यांनी केलेल्या विधानामुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. Controversial Statement on Maharani Tararani by Jain muni.जैन मुनी आचार्य नयन पद्मसागर म्हणाले की, भारतावर मोहम्मद घोरीनं आक्रमन केलं तेव्हा जैन असणाऱ्या मेवाडच्या राणीनं तलवार काढली. त्यानंतर अनेक वर्षे आपल्या देशाकडे नजर वर करून बघण्याची हिंमत कुणी केली नाही. संस्कार आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी हातात तलवार घेण्याला धर्म म्हणतात. विक्रमादित्यानं भारताला पूर्ण स्वतंत्र करण्यात मदत केली. औरंगजेबानं संभाजीराजेंना पकडून हाल केलं. तेव्हा आणखी एका जैन महाराणीचा जन्म झाला आणि ती महाराणी म्हणजे ताराराराणी..IAS तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली, आता ३ महत्त्वाच्या विभागांची जबाबदारी; २१ वर्षात २५ वेळा झालीय बदली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचंही कौतुक आचार्य नयन पद्मसागर यांनी केलं. त्यांनी म्हटलं की, धर्माला विसरणाऱ्या समाजाला भविष्य नसते. पंतप्रधान मोदी सत्तेत आल्यानंतर भारत खऱ्या अर्थानं स्वतंत्र झाला. त्याआधी स्वातंत्र्य मिळालं पण गुलाम बहरत होता. पंतप्रधान मोदींनी राम मंदिरं बांधून हिंदूंना मोठी भेट दिली. वयाच्या ५७ व्या वर्षीही मोदीजी काम करतायत आणि तुम्ही ते करू शकत नाही..जैन धर्म कोणत्याही जातीत भेद मानत नाही. संविधान अखंड भारत बनवण्यासाठी महत्त्वाचं आहे. कोणत्याही धर्माला संविधानातून वगळलं नाहीय. पण जो धर्म लोकांना मारायला शिकवतो त्यावर बंदी घातली पाहिजे. कोणत्याही गल्लीत जा संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव ऐकू येतील. आमचा धर्म कुठलाही असला तरी भारतात राहणारा प्रत्येक हिंदू असल्याचंही जैन मुनी नयन पद्मसागर म्हणाले.