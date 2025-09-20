महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin e-KYC : वेबसाइटला एरर, ओटीपी येईना; ई-केवायसी करायची कशी? लाडक्या बहिणींचा प्रश्न

Ladki Bahin eKYC : राज्यात सर्व लाडक्या बहिणींना ई केवायसी करणं बंधनकारक केलंय. यासाठी दोन महिन्यांची मुदतही दिली आहे. मात्र ई केवायसी करताना अनेक अडचणींचा सामना लाडक्या बहिणींना करावा लागतोय.
लाडकी बहीण योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांनीही लाभ घेतल्याचं समोर आल्यानंतर सरकारने पडताळणीची मोहिम राबवली. यात लाखो लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या. दरम्यान, यानंतर आता राज्यात सर्व लाडक्या बहिणींना ई केवायसी करणं बंधनकारक केलंय. यासाठी दोन महिन्यांची मुदतही दिली आहे. सरकारने अधिकृत शासन निर्णय जारी केला असून ई केवायसीच्या प्रकियेला सुरुवात झाली. मात्र आता सर्वर डाऊनमुळे लाडक्या बहिणींना ई केवायसी करण्यात अडचणी येत असल्याचं समोर आलंय.

