Ladki Bahin e-KYC : वेबसाइटला एरर, ओटीपी येईना; ई-केवायसी करायची कशी? लाडक्या बहिणींचा प्रश्न

लाडकी बहीण योजनेत अपात्र लाभार्थ्यांनीही लाभ घेतल्याचं समोर आल्यानंतर सरकारने पडताळणीची मोहिम राबवली. यात लाखो लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या. दरम्यान, यानंतर आता राज्यात सर्व लाडक्या बहिणींना ई केवायसी करणं बंधनकारक केलंय. यासाठी दोन महिन्यांची मुदतही दिली आहे. सरकारने अधिकृत शासन निर्णय जारी केला असून ई केवायसीच्या प्रकियेला सुरुवात झाली. मात्र आता सर्वर डाऊनमुळे लाडक्या बहिणींना ई केवायसी करण्यात अडचणी येत असल्याचं समोर आलंय..ई केवायसी न केल्यास महिलांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत दरमहा मिळणारे १५०० रुपये बंद होणार आहेत. यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली असली तरी ई केवायसी प्रक्रियेत अनेक अडचणींचा सामना लाडक्या बहिणींना करावा लागतोय. अधिकृत संकेतस्थळावर एरर येत आहेत. तर मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी येत नाहीय. यामुळे ई केवायसी कशी करायची असा प्रश्न लाडक्या बहिणींसमोर निर्माण झाला आहे..Ladki Bahin Yojana E-KYC : लाडक्या बहिणींनो २ महिन्यांची मुदत, कशी करायची E-KYC? कोणती कागदपत्रं लागणार? जाणून घ्या नेमकी प्रक्रिया....राज्या सरकारने ई केवायसी बंधनकारक करत जीआर जारी केलाय. लाडकी बहीण योजनेंतर्गत महिलांना १५०० रुपये दरमहा दिले जातात. या योजनेचा अनेकांनी गैरफायदा घेतल्याचं आढळून आलं. यानंतर राज्य सरकारने पडताळणी करत निकष पूर्ण न करणाऱ्यांना अपात्र ठरवलंय..ई केवायसी करण्यासाठी महिलांनी महा ई सेवा केंद्रात धाव घेतलीय. त्यासाठी त्यांना पैसेही द्यावे लागतायत. य़ाशिवाय ई केवायसी करताना अधिकृत संकेतस्थळावर एरर येत आहेत. सर्व्हर डाऊन असल्यानं अनेक तास प्रतीक्षा करावी लागते. आधार कार्ड क्रमांक टाकून लॉगइन केल्यानंतर ओटीपी येत नाही. परिणामी लॉग इन पुढे जात नाही. आता अशा स्थितीत ई केवायसी करायची कशी असा प्रश्न महिला विचारत आहेत..ई केवायसी करण्यासाठी काही कागदपत्रं सोबत असणं गरजेचं आहे. यात आधार कार्ड, शिधापत्रिका, उत्पन्नाचा दाखला या कागदपत्रांचा समावेश आहे. तर तुमचं नाव, वय, पत्ता इत्यादी माहिती द्यावी लागेल. अर्ज करत असताना जी कागदपत्रे सादर केली होती तीच कागदपत्रे ई केवायसीसाठी पुन्हा द्यावी लागणार आहेत..