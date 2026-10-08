१५०० नाही थेट २१००! लाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्यामध्ये वाढ होणार? शासन निर्णयही जारी? जाणून घ्या सत्य

मुंबई : महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी 'लाडकी बहीण योजना' सुरु केली आहे. या योजनेतील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. काही दिवसांपूर्वी या योजनेबाबत महिलांना १५०० रुपयांऐवजी १८०० रुपये दिले जाणार, असा दावा केला जात होता. मात्र सोशल मीडियावर केला जाणारा हा दावा खोटा असून अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन सरकारने केले होते. त्यानंतर आता महिलांना २१०० रुपये दिले जाणार, असा शासन निर्णय काढल्याचा दावा केला जात आहे. या दाव्यामागचं सत्य जाणून घ्या. .सोशल मीडियावर सध्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेबाबत एक मोठा दावा केला जात आहे. या दाव्यानुसार, लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर सप्टेंबर महिन्यापासून १५०० नाही तर थेट २१०० रुपये जमा केला जाणार आहे, असा नवीन शासन निर्णय ५ ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आला आहे. या व्हायरल मेसेजमुळे महिलांमध्ये मोठी उत्सुकता आणि संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र शासनाने असा कोणताही निर्णय जारी केला नाही, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे..Mumbai: तीन दिवसांपासून दार बंद, घर उघडतात ४० वर्षीय महिलेचा कुजलेला मृतदेह आढळला; मालवणीतील संशयास्पद मृत्यूने खळबळ.ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता जमालाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या खात्यात नुकतेच ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता रुपये १५०० जमा करण्यात आले. यासाठी राज्य सरकारने ३३९ कोटी १४ लाख रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला. दरम्यान, या निधीचे वितरण करताना प्रशासनाने अत्यंत काळजी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. योजनेसाठी पात्र महिलांनाच लाभ मिळत आहे याची खात्री करावी, असे महिला आणि बालविकास विभागाला सांगण्यात आले आहे..2100 रुपयांच्या दाव्यांमागचं सत्यऑगस्ट महिन्याचा हप्ता मिळाल्यानंतर सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार? याकडे लाभार्थी महिलांचं लक्ष लागलं आहे. अशातच ऑक्टोबर महिनाअखेरीस सप्टेंबर महिन्याचा हप्ता जारी केला जाईल, अशी संभाव्य तारीख समोर आली आहे..Mumbai Police: 2 हजार 850 बनावट अॅप्स अन् 9 हजार 673 नागरिकांची 150 कोटींची फसवणूक; मुंबई पोलिसांनी केला पर्दाफाश.तसेच सप्टेंबरचा हप्ता थेट २१०० रुपये दिला जाईल, याबाबत कोणताही शासन निर्णय जारी करण्यात आला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अशा दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांवर कोणीही विश्वास ठेवू नये, प्रशासनाकडून असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच भविष्यात 'लाडकी बहीण योजने'च्या रकमेत वाढ करण्याचा निर्णय झाल्यास, तो केवळ अधिकृत शासन निर्णयाद्वारेच जाहीर केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.