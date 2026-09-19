Ladki Bahin Yojana Latest Update : 1 कोटी 66 लाख महिलांची प्रतीक्षा संपणार! लाडकी बहीण योजनेचा ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता 'या' दिवशी खात्यात जमा होणार

Ladki Bahin Yojana Latest Update : राज्यात गणेशोत्सवाची धामधूम सुरू असतानाच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आलीये. (₹1500 August Installment Payment Date) ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या महिलांच्या खात्यात लवकरच ₹१,५०० जमा होण्याची शक्यता आहे. मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २४ सप्टेंबरनंतर ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याच्या वितरणाला सुरुवात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..२४ सप्टेंबरनंतर टप्प्याटप्प्याने निधी वितरण?मिळालेल्या माहितीनुसार, योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या महिलांच्या बँक खात्यात ऑगस्ट महिन्याचे ₹१,५०० टप्प्याटप्प्याने जमा केले जाऊ शकतात. गणेश विसर्जनाच्या कालावधीत निधी वितरण सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात लाभार्थी महिलांना आर्थिक मदत मिळू शकते. मात्र, २४ सप्टेंबर ही सध्या संभाव्य तारीख असून, याबाबत शासनाकडून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे अंतिम तारीख अधिकृत निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे..तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे विलंबऑगस्ट महिन्याचा हप्ता लवकर मिळेल, अशी अपेक्षा लाभार्थी महिलांना होती. मात्र, काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे हप्ता वितरणाला विलंब झाल्याचे सांगितले जात आहे. आता निधी वितरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती समोर आली आहे. पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात ही रक्कम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) च्या माध्यमातून जमा केली जाणार आहे..Eknath Shinde : दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मोठी बातमी! 5 ऑक्टोबरपासून पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची घोषणा.सुमारे १ कोटी ६६ लाख महिलांना लाभई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील पात्र लाभार्थी महिलांची संख्या सुमारे १ कोटी ६६ लाख असल्याची माहिती समोर आली आहे. या महिलांना योजनेअंतर्गत दरमहा ₹१,५०० आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते..PM Kisan e-KYC : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 'पीएम किसान'साठी 31 ऑक्टोबरची मुदत; ई-केवायसी, भूमी अभिलेख नोंद पूर्ण करणे आवश्यक, ताबडतोब करा 'हे' काम.शासनाकडून अधिकृत घोषणा कधी?रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर जुलै महिन्याचा हप्ता यापूर्वीच पात्र महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता. आता ऑगस्ट महिन्याच्या ₹१,५०० हप्त्याची लाभार्थी महिलांकडून प्रतीक्षा केली जात आहे. दरम्यान, २४ सप्टेंबरनंतर हप्ता वितरण सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असली, तरी शासनाकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच निधी वितरणाची निश्चित तारीख स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.