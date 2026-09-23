₹1500 Installment Payment Update : लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! 'या' तारखेनंतर खात्यात जमा होणार ऑगस्ट महिन्याचे 1500 रुपये; 1 कोटी 66 लाख महिलांना मिळणार लाभ

Ladki Bahin Yojana Latest Update : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या लाभार्थी महिलांसाठी दिलासादायक माहिती समोर आलीये. ऑगस्ट महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता लवकरच पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. .मंत्रालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, २४ सप्टेंबरनंतर हप्त्याचे पैसे टप्प्याटप्प्याने लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही संभाव्य तारीख असून याबाबत राज्य सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..Sardesai Wada in Kasba : छत्रपती संभाजी महाराजांचे महाराष्ट्रातील अखेरचे वास्तव्य असलेला ऐतिहासिक वाडा पडझडीच्या मार्गावर; मुख्यमंत्र्यांकडे संवर्धनासाठी आर्त हाक.२४ सप्टेंबरनंतर जमा होणार हप्ता?ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याची महिला लाभार्थी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मंत्रालयातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, २४ सप्टेंबरनंतर पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात ऑगस्टचा हप्ता जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. हा निधी टप्प्याटप्प्याने वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, २४ सप्टेंबर ही अधिकृत तारीख नाही, हे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सरकारकडून अधिकृत निर्णय किंवा घोषणा झाल्यानंतरच हप्ता जमा होण्याची निश्चित तारीख स्पष्ट होणार आहे..ई-केवायसीनंतर १ कोटी ६६ लाख महिला पात्रलाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थी महिलांची संख्या सुमारे १ कोटी ६६ लाख असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पात्र महिलांना राज्य सरकारकडून दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते..Pune-Beed Railway : मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र जोडणारी पुणे-बीड रेल्वे धावली; 22 सप्टेंबरपासून नियमित प्रवास सुरू, पाहा संपूर्ण वेळापत्रक आणि थांबे!.ऑगस्टचा हप्ता रखडण्यामागे कारण काय?ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता वेळेत मिळेल, अशी अपेक्षा लाभार्थी महिलांना होती. मात्र, काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रियांमुळे निधी वितरणास विलंब झाल्याचे सांगितले जात आहे. आता हप्ता वितरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती आहे..हप्ता नेमक्या कोणत्या दिवशी जमा होणार?रक्षाबंधनाच्या पार्श्वभूमीवर जुलै महिन्याचा हप्ता पात्र महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता. त्यानंतर आता ऑगस्ट महिन्याच्या १,५०० रुपयांच्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात ऑगस्टचा हप्ता मिळण्याची शक्यता असल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये उत्सुकता आहे. मात्र, हप्ता नेमक्या कोणत्या दिवशी जमा होणार, याबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे लाभार्थींनी अधिकृत माहितीकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.