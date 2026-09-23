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₹1500 Installment Payment Update : लाडक्या बहिणींसाठी दिलासादायक बातमी! 'या' तारखेनंतर खात्यात जमा होणार ऑगस्ट महिन्याचे 1500 रुपये; 1 कोटी 66 लाख महिलांना मिळणार लाभ

Ladki Bahin Yojana August Installment Update : लाडकी बहीण योजनेच्या ऑगस्ट हप्त्याबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. २४ सप्टेंबरनंतर पात्र महिलांच्या खात्यात ₹१,५०० जमा होण्याची शक्यता असून अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा आहे.
Ladki Bahin Yojana August installment

Ladki Bahin Yojana August installment

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बाळकृष्ण मधाळे
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Ladki Bahin Yojana Latest Update : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या लाभार्थी महिलांसाठी दिलासादायक माहिती समोर आलीये. ऑगस्ट महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता लवकरच पात्र महिलांच्या बँक खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.

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