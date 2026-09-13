Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींसाठी मोठी अपडेट; पुढील दोन दिवसांत निर्णयाची शक्यता, ऑगस्टचा १५०० रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार?

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. ऑगस्ट महिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे. पुढील दोन दिवसांत होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून समजते..गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणींना ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता देण्याबाबत सरकारकडून निर्णय घेतला जाऊ शकतो. निर्णय झाल्यानंतर पात्र महिलांच्या बँक खात्यात टप्प्याटप्प्याने १५०० रुपये जमा होण्याची शक्यता आहे..राज्यात या योजनेच्या सुमारे १ कोटी ६६ लाख पात्र महिला लाभार्थी आहेत. रक्षाबंधनाच्या काळात जुलै महिन्याचा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आला होता. आता ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याची प्रतीक्षा महिलांना आहे..गणेशोत्सवाच्या काळात घरगुती खर्च वाढतो. त्यामुळे ऑगस्टचा हप्ता लवकर जमा झाल्यास महिलांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. विशेषतः गौरी आगमनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार हप्ता वर्ग करण्याबाबत निर्णय घेणार का, याकडे लाभार्थी महिलांचे लक्ष लागले आहे..Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना बाप्पा पावणार! गणेशोत्सवात महिलांना मिळणार ३,०००? योजनेबाबत नवी अपडेट समोर .दरम्यान, ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता नेमका कधी जमा होणार, याबाबत सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतरच याबाबतचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. जर ऑगस्टचा हप्ता विलंबाने जमा झाला, तर ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या दोन्ही महिन्यांचे मिळून ३००० रुपये एकत्र देण्याची शक्यता यापूर्वी व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, याबाबतही अद्याप अधिकृत निर्णय झालेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.