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Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींसाठी मोठी अपडेट; पुढील दोन दिवसांत निर्णयाची शक्यता, ऑगस्टचा १५०० रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार?

Ladki Bahin Yojana Installment : लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी मोठी अपडेट आहे. ऑगस्टचा १५०० रुपयांचा हप्ता देण्याबाबत पुढील दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
Ladki Bahin Yojana maharashtra Installment

Ladki Bahin Yojana maharashtra Installment

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. ऑगस्ट महिन्याचा १५०० रुपयांचा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा करण्याबाबत राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे. पुढील दोन दिवसांत होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून समजते.

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