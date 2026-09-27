Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींसाठी खुशखबर! ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता खात्यात जमा होण्यास सुरूवात, १५०० की ३०००? असं करा चेक

मुंबई : महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महायुती सरकारने 'लाडकी बहीण योजना' सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये दिले जातात. या योजनेतील पात्र महिलांच्या खात्यात जुलै महिन्याचा हप्ता जमा झाल्यानंतर ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता कधी मिळणार असा प्रश्न निर्माण होत होता. सप्टेंबर महिना संपण्यास अवघे ३ दिवस शिल्लक राहिले असताना ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता न मिळाल्यामुळे लाडक्या बहिणींकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती. मात्र योजनेतील पात्र महिलांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. .'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'तील पात्र महिलांच्या खात्यात ऑगस्ट महिन्याचा सन्मान निधी जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. राज्य सरकारने ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे येत्या २-३ दिवसांत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात टप्प्याटप्प्याने पैसे जमा होतील, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे..Central Railway: दिवाळी, छठपूजेसाठी मध्य रेल्वेच्या ४१८ गाड्या, आरक्षण सुरू; 'अशी' करा सीट बुक.रक्षाबंधन सणानंतर सणासुधीचे औचित्य साधत गणेशोत्सवात लाडक्या बहिणींना ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता मिळणार अशा चर्चा सुरु होत्या. मात्र गणेशोत्सव संपल्यानंतर अद्यापही लाभार्थींच्या खात्यात ऑगस्ट महिन्याचे १५०० जमा न झाल्यामुळे लाडक्या बहिणी नाराज झाल्या होत्या. मात्र आता येत्या दोन-तीन दिवसांत लाडक्या बहिणींच्या खात्यात १५०० रुपये जमा होतील, अशी शक्यता आहे. याबाबत सरकारने प्रक्रिया सुरु केली आहे..जेवताना अचानक खिडकीची काच फुटली, दगडाचे तुकडे थेट प्रवाशांच्या अंगावर; दुरंतो एक्स्प्रेसचा थरारक VIDEO VIRAL .लाडक्या बहिणीचा हप्ता 'असा' करा चेकजर तुम्हीही 'लाडकी बहीण योजने'चे लाभार्थी असाल, पण मोबाइलवर लाडक्या बहिणीच्या हप्त्याबाबत कोणताही मेसेज प्राप्त न झाल्यास बँकेच्या कस्टमर केअरला कॉल करून बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम जाणून घेऊ शकता.तसेच ऑनलाईन बँकिंग किंवा बँकेच्या अॅपच्या माध्यमातून बँक स्टेटमेंट डाऊनलोड करा.अन्यथा प्रत्यक्ष बँकेत जाऊन लाडकी बहीण योजनेचे पैसे आले की नाही याची विचारपूस करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.