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Ladki Bahin Yojana: नवरात्रीआधी लाडक्या बहिणींना गुडन्यूज! ऑगस्टचा हप्ता खात्यात जमा, सरकारकडून मोठी भेट

Ladki Bahin Yojana Update: ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा झाला आहे. यामुळे नवरात्रीआधी लाडक्या बहिणींना सरकारकडून गोड भेट मिळाली आहे.
Ladki Bahin Yojana

Ladki Bahin Yojana

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : नवरात्रीआधी लाडक्या बहिणींना सरकारकडून गोड भेट मिळाली आहे. महिनाभरापासून वाट पाहणाऱ्या ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जमा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे महिलांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झाले आहे.

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