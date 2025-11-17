Ladki Bahin Yojana eKYC Deadline Extension: मोठी बातमी! लाडक्या बहिणींना सरकारकडून दिलासा; अखेर eKYC साठी जाहीर केली मुदतवाढ

Government Extends eKYC Deadline for Ladki Bahin Yojana: राज्यात आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, अखेर अपेक्षेप्रमाणे महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. आता लाडकी बहीण योजनेच्या लाभ घेणाऱ्या महिलांना त्यांच्या eKYC साठी मुदतवाढ जाहीर करण्यात आली आहे.
सरकारने आता लाडक्या बहिणींना त्यांची eKYC प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत जाहीर केली आहे. त्यामुळे आता राज्यभरातील लाखो लाडक्या बहिणांना सरकारने एकप्रकारे दिलासच दिला आहे.
खरंतर ज्या महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली नाही, त्यांची नावे योजनेच्या लाभार्थी यादीतून वगळली जाणार होती. शिवाय, ई-केवायसीची मुदतीचा १८ नोव्हेंबर २०२५ हा शेवटचा दिवस होता. मात्र तरीही राज्यातील जवळपास २.३५ कोटी लाभार्थींपैकी तब्बल १.३ कोटी महिलांनी अद्याप ई-केवायसी केलेली नव्हती. ही संख्या मोठी असल्याने सरकार मुदतवाढ देण्याच्या विचारात आहे, अशा चर्चा सुरू होत्या.
शिवाय, राज्यात नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि लवकरच महापालिका निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक आयोगाने नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणुकांची घोषणाही केली आहे. तर अशावेळी सरकारला राज्यातील महिलावर्गाचा मतदानातील वाढता टक्का बघता, त्यांना नाराज करणे परवडणार नव्हते. अखेर महायुती सरकारने या योजनेस मुदतवाढ जाहीर करत, लाडक्या बहिणींची पुन्हा एकदा खूश करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.
गेल्या काही दिवसांत आपल्या राज्यात आलेल्या नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर अडचणींमुळे, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अनेक पात्र भगिनींना e-KYC प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करता आली नाही, याची मला पूर्ण कल्पना आहे. या अडचणींची गांभीर्याने नोंद घेत राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या e-KYC करण्याची अंतिम मुदत आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
तसेच ज्या पात्र लाभार्थी महिलांचे वडील किंवा पती हयात नाहीत किंवा घटस्फोट झालेला आहे. त्या लाभार्थी महिलांनी स्वतःचे e-kyc करावे व त्यांचे पती अथवा वडील यांचे अधिकृत मृत्यू प्रमाणपत्र व घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा मा. न्यायालयाचे आदेश याची सत्यप्रत संबंधित जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकडे जमा करावे.
या निर्णयामुळे योजनेच्या लाभाची सातत्यता आणि अखंडितता कायम राहणार आहे. ज्या भगिनींनी अद्याप e-KYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांना विनंती आहे की त्यांनी या विस्तारित मुदतीचा लाभ घेत ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करावी.
