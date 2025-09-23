महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana eKYC Scam Alert : सावधान! लाडकी बहीण योजनेची eKYC करताय? रिकामं होईल बँक खातं, मोठा स्कॅम समोर

Ladki Bahin Yojana eKYC Scam Alert : राज्यातील २६ लाखांहून अधिक अपात्र महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचं पुढे आल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
Ladki Bahin Yojana eKYC Scam Alert

Ladki Bahin Yojana eKYC Scam Alert

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Beneficiaries warned against fake e-KYC websites in Ladki Bahin Yojana : राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या सर्व लाभार्थी महिलांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य केली आहे. ई-केवायसी करण्यासाठी सरकारकडून दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यामुळे मोठ्या संख्येने महिला ऑनलाइन ईकेवायसी करत आहेत. पण त्याचवेळी अनेक खोट्या वेबसाइट्स तयार झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे बँक खाती रिकामी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

Loading content, please wait...
scam
fake website
Ladki Bahin Yojana
Lek Ladki Yojana
KYC
EKYC
Ladki Bahin Scheme

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com