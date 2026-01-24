मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मोठी घोषणा केलीय. ईकेवायसी प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे अनेक महिलांचा लाभ मिळू शकला नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. आता लाडकी बहीण संदर्भातील तक्रारी आणि शंकांचे निरसन करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक राज्य सरकारने जारी केला असल्याची माहिती मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिलीय..लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात महिलांना आवश्यकता असेल तर त्यांनी हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क करावा असं आवाहन मंत्री आदिती तटकरे यांनी केलंय. ईकेवायसी प्रक्रियेत चुकीचा पर्याय निवडल्यानं अनेक महिलांचा लाभ स्थगित झाला आहे. याशिवाय इतर तक्रारी आणि शंकांचे निरसन करण्यासाठी १८१ या महिला हेल्पलाइन क्रमांकावर मदत केली जाणार आहे..Mumbai Mayor Election : मुंबईत ‘खेला’ होणार, महापालिकेत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचा महापौर बसणार? ; बड्या नेत्याचं एकनाथ शिंदेंना आवाहन!.महिलांच्या शंकांचे निरसन करण्यासंदर्भात कॉल ऑपरेटर्सना योग्य ते प्रशिक्षण दिलं गेलं आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेशी संबंधित सर्व तक्रारी आणि शंकांचं निरसन या क्रमांकावर कॉलवर केलं जाईल. सर्व लाडक्या बहिणींनी या हेल्पलाइन सुविधेचा लाभ घ्यावा असं आदिती तटकरे यांनी म्हटलंय..राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवली जात आहे. या योजनेसाठी ई केवायसी करण्यास ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत दिली होती. मात्र ई केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडल्यानं लाडकी बहीण योजनेचा लाभ स्थगित केला गेला होता. आता या तक्रारींवर तोडगा काढण्यासाठी लाभार्थी महिलांची अंगणवाडी सेविकांकडून प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे..मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमधील हफ्ता मिळालेला नाही. ई केवायसी करताना चुकीच्या पर्यायामुळे लाडकी बहीणचा लाभ स्थगित झाल्यानं अनेक ठिकाणी लाडक्या बहिणी रस्त्यावर उतरल्या होत्या. शेवटी यावर राज्य सरकारकडून पडताळणी करून लाभ दिला जाईल असं सांगण्यात आलंय. तर डिसेंबर महिन्याचा लाभ १४ जानेवारीला महिलांच्या खात्यावर जमा करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.