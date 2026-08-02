Ladki Bahin Yojana लाडक्या बहिणींना जुलैचा हफ्ता कधी मिळणार? संभाव्य तारीख आली समोर

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या जुलै महिन्याचा हफ्ता खात्यात कधी जमा होणार याकडे लाडक्या बहिणींचं लक्ष लागून राहिलं आहे. जुलै महिना संपून आता ऑगस्ट सुरू झाला. जुलैच्या हफ्त्याची संभाव्य तारीख आता समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या जुलै महिन्याचा १५०० रुपयांचा हफ्ता १५ ऑगस्टपर्यंत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. .ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय होऊ शकतो. जुलै महिन्याच्या हफ्त्याबाबत चर्चेनंतर हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. महायुती सरकारने अद्याप लाडकी बहीणच्या जुलैच्या हफ्त्याबाबत कोणतीही माहिती दिलेली नाही. मात्र स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून १५ ऑगस्टला लाडक्या बहिणींना जुलैच्या हफ्त्याचं गिफ्ट दिलं जाण्याची शक्यता वर्तवली जातेय..3 वर्षात ६२ अब्जांहून जास्त नोटा चलनातून रद्द, फाटलेल्या अन् खराब नोटांनी मोठा फटका.लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना ई केवायसी बंधनकारक केलं होतं. ईकेवायसी आणि पुनर्रचनेनंतर अर्जात त्रुटी असलेल्या ८० लाख महिलांचा लाभ बंद केला गेला. यानंतर राज्यात १ कोटी ६६ लाख लाडक्या बहिणी पात्र ठरल्या. या महिलांच्या बँक खात्यात १५०० रुपयांचा हफ्ता पाठवला जाणार आहे..मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या खात्यात महिला व बालविकास विभागाकडून रक्कम पाठवली जाते. ई केवायसी पूर्ण केलेल्या आणि बँक खातं आधारला लिंक असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.