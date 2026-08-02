महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana लाडक्या बहिणींना जुलैचा हफ्ता कधी मिळणार? संभाव्य तारीख आली समोर

Ladki bahin Yojana ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय होऊ शकतो. जुलै महिन्याच्या हफ्त्याबाबत चर्चेनंतर हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
Aditi Tatkare's Ladki Bahin Remark Sparks Debate

Aditi Tatkare's Ladki Bahin Remark Sparks Debate

esakal

सूरज यादव
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मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या जुलै महिन्याचा हफ्ता खात्यात कधी जमा होणार याकडे लाडक्या बहिणींचं लक्ष लागून राहिलं आहे. जुलै महिना संपून आता ऑगस्ट सुरू झाला. जुलैच्या हफ्त्याची संभाव्य तारीख आता समोर आली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या जुलै महिन्याचा १५०० रुपयांचा हफ्ता १५ ऑगस्टपर्यंत लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे.

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