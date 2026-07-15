Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींनो, बँक खातं तपासा! लाभार्थी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात

Ladki Bahin Yojana June Installment Transfer: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जून महिन्याच्या हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. महिलांनी आपलं बँक खातं तपासून त्याची खातरजमा करता येईल. मात्र अनेक महिला या योजनेतून वगळल्याची माहिती आहे..बुधवार, दि. १५ जुलै रोजी जून महिन्याचा १५०० रुपये हप्ता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र अनेक महिला यातून वगळल्या आहेत. आतापर्यंत ८१ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आल्याची माहिती खुद्द महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली मंगळवारी दिली..Kudankulam Data Leak: देशाच्या अणुसुरक्षेला मोठा धोका? भारताच्या सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पाचा डेटा लीक; कुडनकुलम प्रकरण नेमकं काय आहे?.२८ जून २०२४ रोजी जाहीर झालेल्या या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. ९३ लाख लाभार्थी कमी झाल्याच्या वृत्तावर स्पष्टीकरण देताना तटकरे म्हणाल्या की, ‘ई-केवायसी’नंतर लाभार्थींची संख्या १.६७ ते १.७ कोटींवर आली आहे. सुमारे ६२ लाख महिलांनी वारंवार मुदतवाढ देऊनही ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही..तसेच, १६ लाख लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाखांपेक्षा जास्त आढळले, तर ४.४२ लाख लाभार्थी शासकीय कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक असल्याने अपात्र ठरले. काही पुरुष आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांनीही योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले असून, त्यांच्याकडून वसुली सुरू करण्यात आली आहे..Raigad Honorary Wildlife Wardens: मानद वन्यजीव रक्षक नियुक्तीत रोहा वनविभागाला डावलल्याने दक्षिण रायगडात संतुलित प्रतिनिधित्वाच्या अभावावर संताप.बीडमध्ये लाखो बोगस लाभार्थीबीड जिल्ह्यातून या योजनेसाठी एकूण ६ लाख ५० हजार महिलांनी अर्ज केले होते. पण यातील तब्बल २ लाख महिलांचे अर्ज प्रशासनाने अपात्र ठरवले आहेत. ज्या महिलांचे कुटुंब शासकीय सेवेत आहे, ज्यांच्या घरी चारचाकी गाड्या आहेत आणि जे कुटुंब नियमित आयकर (इन्कमटॅक्स) भरतात, अशा अनेक महिलांनी लाडक्या बहिणींच्या लाभासाठी अर्ज केले होते. मात्र, आधार लिंक आणि ई-केवायसीच्या डिजिटल पडताळणीत हा सारा खेळ उघड झाला. केवळ पात्रता नसतानाही सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची नावे यादीतून बाद करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.