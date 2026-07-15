महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींनो, बँक खातं तपासा! लाभार्थी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात

Bank Account Balance Status Check: आतापर्यंत ८१ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आल्याची माहिती खुद्द महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली मंगळवारी दिली.
E KYC Failure Rejections

E KYC Failure Rejections

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Ladki Bahin Yojana June Installment Transfer: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जून महिन्याच्या हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. महिलांनी आपलं बँक खातं तपासून त्याची खातरजमा करता येईल. मात्र अनेक महिला या योजनेतून वगळल्याची माहिती आहे.

Loading content, please wait...
Bank
money
Ladki Bahin Yojana
Lek Ladki Yojana