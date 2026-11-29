रत्नागिरी : महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी 'लाडकी बहीण योजना' सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये पात्र महिलांच्या खात्यात जमा केले जात आहेत. मात्र ही रक्कम वाढवून २१०० रुपये केली जाणार असल्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे आता २१०० रुपये कधी मिळणार असा प्रश्न महिलांकडून विचारला जात असताना, याबाबत मंत्री उदय सामंत यांनी मोठी घोषणा केली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना दरमहा मिळणारे १५०० रुपये आता २१०० रुपये होणार का? याबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. विधानसभा निवडणुकीवेळी दिलेला २१०० रुपयांचा शब्द सरकार पाळणार असून, योग्य वेळी लाडक्या बहिणींना वाढीव रक्कम दिली जाईल, असं सामंत यांनी स्पष्ट केलं आहे. वाटद (खंडाळा) प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन कार्यक्रमात उदय सामंत यांनी ही माहिती दिली आहे..शाळांमध्ये आता व्यवसाय शिक्षणाचे धडे, राज्यातील २२७ शाळांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय.ही योजना कुणीही बंद करू शकत नाही!महिलांच्या आरोग्यासाठी हक्काचे पैसे हवेत, यासाठी लाडकी बहीण योजना सुरु करण्यात आली आहे. महिलांना न्याय देण्याची सरकारची भूमिका असून ही योजना कुणीही बंद करू शकत नाही, लाडकी बहीण योजना शंभर टक्के सुरू राहणार, असेही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी म्हटले आहे..कधी मिळणार २१०० रुपये?विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, सरकारने लाडक्या बहिणींना मिळणारा १५०० रुपयांचा लाभ २१०० रुपये केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, विधानसभेच्या निवडणुका होऊन दोन वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला असून अद्यापही पात्र महिलांना २१०० रुपये मिळाले नाहीत. त्यामुळे या योजनेचा २१०० रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार? असा सवाल लाडक्या बहिणींकडून उपस्थित केला जात होता..पश्चिम रेल्वेवर ७५ दिवसांचा वाहतूक ब्लॉक! अनेक लोकल रद्द, काहींच्या मार्गात बदल; मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांनाही फटका.अशातच मंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत महत्त्वाची माहिती देताना असे म्हटले की, विधानसभा निवडणुकीला दिलेला शब्द आम्ही पाळणार आहोत. योग्य वेळी लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.